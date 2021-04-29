 

В Европарламенте приняли резолюцию о наказании России за Украину

 

Европарламент принял резолюцию, в которой содержатся предложения, как можно наказать РФ в случае продвижения на Украину.

Резолюция призывает членов Евросоюза при начале конфликта немедленно остановить импорт нефти и газа из России, исключить её из платежной системы SWIFT, заморозить все европейские активы близких к российским властям олигархов и их семей, а также закрыть им въезд в ЕС.

В ней также сказано, что "российские официальные лица, действия или бездействие которых привели к военным преступлениям на Украине", должны будут предстать перед международным уголовным правосудием.

Европарламент призвал Россию "вывести свои войска из Донбасса и вернуть Украине контроль над Автономной Республикой Крым и Севастополем", "гарантировать свободу судоходства и транзита через международный пролив к портам Азовского моря", "выполнять положения Минских соглашений и конструктивно участвовать в Нормандском процессе и Трёхсторонней контактной группе".

Также в резолюции содержатся требования остановить завершение строительства газопровода "Северный поток - 2" и прекратить "строительство спорных атомных электростанций Росатомом". При этом глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель признаёт, что у ЕС как у организации нет рычагов сделать то, что относится к компетенции государств-членов союза и частных компаний, в том числе это касается строительства СП-2.

Как и все резолюции Европарламента, касающиеся внешней политики и политики безопасности, документ носит рекомендательный характер, но может оказать политическое влияние на структуры ЕС и правительства стран союза.


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