Кремль не видит необходимости отказывать себе в Ютубе, за полгода в РФ взыскали 420 млн неподтверждённых доходов чиновников

Кремль возобновил выпуск видео на Ютуб-канале, поскольку это удобно для вещания на зарубежную аудиторию, объяснил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. В феврале на Ютуб-канале Кремля было опубликовано интервью Путина американскому журналисту Такеру Карлсону, после чего произошла пауза в ведении канала, но затем публикация видео резко увеличилась.

Генпрокуратура взыскала за первое полугодие 2024 года в доход государства более 420 миллионов рублей, происхождение которых чиновники не смогли подтвердить, заявил генпрокурор России Игорь Краснов, выступая на IX заседании Межгосударственного совета по противодействию коррупции.