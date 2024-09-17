В Думе считают, что для увеличения армии нет нужды в мобилизации, в Кремле не слышали о просьбе жителей Суджи

Глава оборонного комитета Госдумы Андрей Картаполов считает , что для увеличения численности Российской армии на 180 тыс. человек - до цифр, объявленных 16 сентября президентом РФ Владимиром Путиным (2 389 000 человек, из которых 1,5 миллиона - военнослужащие) мобилизация по-прежнему не нужна. По мнению Картаполова, войска будут доукомплектованы за счет контрактников.

Кремль не получал обращения от жителей Суджи в Курской области по поводу создания гуманитарного коридора, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Я, честно говоря, первый раз об этом слышу. Мы не видели, к сожалению, и ничего не получали на этот счет». Об этом обращении стало известно 13 сентября. Жители Суджанского района Курской области обратились к президентам России и Украины с просьбой как можно скорее открыть гуманитарный коридор «для вывоза мирного населения». Они приложили список с именами родных и близких, которые находятся на территории, контролируемой ВСУ. В нем 186 человек, включая семерых несовершеннолетних; о судьбе большинства из них семьям ничего не известно.

В настоящее время добровольческая организация "Лиза Алерт" разыскивает 698 мирных граждан, предположительно, находящихся на территории, которую контролирует ВСУ, но вероятно, что их существенно больше.