Большинство жителей покинули
Краснояружский район Белгородской области: из остававшихся в ней 11,5 тыс. человек выехали одиннадцать тысяч. Из Шебекина выехали
больше половины жителей, обстрелы города, повреждение многоквартирных домов и инфраструктуры продолжается
. 13 сёл Белгородской области без света
.
Из Курской области эвакуировано более 120 000 человек
, под контролем украинцев находятся 28 населённых пунктов, глубина проникновения украинской армии на территорию РФ составляет 12 километров, ширина — 40 километров. Идёт эвакуация
жителей Беловского района. Власти не располагают информацией
о судьбе почти двух тысяч человек, которые находятся в курских населенных пунктах, занятых ВСУ. Известно о 12 убитых и 121 раненом мирном жителе. Украинцы применили в Курской области химическое оружие
. Также в Курской области применяется оружие стран НАТО
.
Депутат Госдумы генерал-лейтенант Андрей Гурулёв объяснил
, что нападение на Курскую область стало возможно потому, что "у нас никто не любит правды в докладах, у нас все хотят слышать, что всё хорошо".
Участились
обстрелы мирного населения в Брянской области.
"Газпром" продолжает
качать газ через территорию Украины в Европу.
В ДНР пять мирных жителей погибли
, еще 38 ранены за минувшую неделю в результате обстрелов со стороны украинской армии.