 

Более 120 000 человек выехали из Курской области, идёт эвакуация из некоторых районов Белгородской области

Большинство жителей покинули Краснояружский район Белгородской области: из остававшихся в ней 11,5 тыс. человек выехали одиннадцать тысяч. Из Шебекина выехали больше половины жителей, обстрелы города, повреждение многоквартирных домов и инфраструктуры продолжается. 13 сёл Белгородской области без света.
Из Курской области эвакуировано более 120 000 человек, под контролем украинцев находятся 28 населённых пунктов, глубина проникновения украинской армии на территорию РФ составляет 12 километров, ширина — 40 километров. Идёт эвакуация жителей Беловского района. Власти не располагают информацией о судьбе почти двух тысяч человек, которые находятся в курских населенных пунктах, занятых ВСУ. Известно о 12 убитых и 121 раненом мирном жителе. Украинцы применили в Курской области химическое оружие. Также в Курской области применяется оружие стран НАТО.
Депутат Госдумы генерал-лейтенант Андрей Гурулёв объяснил, что нападение на Курскую область стало возможно потому, что "у нас никто не любит правды в докладах, у нас все хотят слышать, что всё хорошо". 
Участились обстрелы мирного населения в Брянской области.
"Газпром" продолжает качать газ через территорию Украины в Европу.
Украинцы поджигают леса вокруг Запорожской АЭС.
В ДНР пять мирных жителей погибли, еще 38 ранены за минувшую неделю в результате обстрелов со стороны украинской армии.
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APN.ru