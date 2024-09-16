Восемь человек ранены при обстреле Белгорода ВСУ, в Курской области обязательная эвакуация двух районов

Восемь человек ранены в результате утреннего обстрела Белгорода со стороны ВСУ, предварительно, из чешской РСЗО "Вампир". Одна из пострадавших в крайне тяжелом состоянии, у остальных ранения средней тяжести. В результате атаки загорелся частный дом и более 15 автомобилей. Повреждено остекление в 21 многоквартирном доме, окна также выбиты в четырех частных домах. Повреждены многоквартирные дома в поселке Дубовое под Белгородом. Сгорели частный дом и "Газель", повреждены 8 частных домов в Новой Таволжанке.

Также украинцы обстреляли центр города Сватово в ЛНР, ранены одиннадцать человек, в том числе тринадцатилетний подросток.

В Курской области объявлено об обязательной эвакуации Рыльского и Хомутовского районов "на основании оперативной информации".

В Херсонской области обстрелом повреждена электроподстанция в Новокаховском городском округе. Часть города Новая Каховка и 11 населенных пунктов остались без света.