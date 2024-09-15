По данным Росстата, треть всех людей, переезжающих на жительство в РФ, - из Таджикистана

В Россию чаще других переезжают и остаются жить мигранты из Таджикистана (31%), свидетельствуют данные Росстата.

Это происходит несмотря на существующее в Таджикистане мнение, что работа в РФ опасна для здоровья, и данные, что 19% мигрантов заразились туберкулёзом во время миграции (из чего можно заключить, что 81% приехали с туберкулёзом в Россию).

Следом за Таджикистаном по частотности переезда в Россию расположилась Киргизия — 10 процентов, и только потом Украина — 9 процентов. Такая же доля приходится на Армению и Казахстан.

Чаще всего переехавший в Россию мигрант — это мужчина трудоспособного возраста, имеющий только школьное образование.