 

По данным Росстата, треть всех людей, переезжающих на жительство в РФ, - из Таджикистана

 

В Россию чаще других переезжают и остаются жить мигранты из Таджикистана (31%), свидетельствуют данные Росстата

Это происходит несмотря на существующее в Таджикистане мнение, что работа в РФ опасна для здоровья, и данные, что 19% мигрантов заразились туберкулёзом во время миграции (из чего можно заключить, что 81% приехали с туберкулёзом в Россию).

Следом за Таджикистаном по частотности переезда в Россию расположилась Киргизия — 10 процентов, и только потом Украина — 9 процентов. Такая же доля приходится на Армению и Казахстан.

Чаще всего переехавший в Россию мигрант — это мужчина трудоспособного возраста, имеющий только школьное образование.


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