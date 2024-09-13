Офис по статистическому контролю усомнился, что в Британии есть 262 000 трансгендеров

Регулятор отметил, что нормально было бы просто спросить: "Вы трансгендер?"

Офис по статистическому контролю (The Office for Statistics Regulations) поставил под сомнение данные переписи 2021 года (проведённой Офисом национальной статистики), согласно которым в Британии живут 262 000 людей, считающих себя "трансгендерами". Регулятор обратил внимание на то, что среди людей, которые по итогу переписи были признаны "трансгендерами", в четыре раза больше иностранцев, чем британцев. Из этого регулятор сделал вывод, что люди могли просто не вполне понять вопрос, который был сформулирован заковыристо: "Является ли пол, с которым вы себя ассоциируете, тем же самым, что был приписан вам при рождении?"