 

Офис по статистическому контролю усомнился, что в Британии есть 262 000 трансгендеров

Офис по статистическому контролю (The Office for Statistics Regulations) поставил под сомнение данные переписи 2021 года (проведённой Офисом национальной статистики), согласно которым в Британии живут 262 000 людей, считающих себя "трансгендерами". Регулятор обратил внимание на то, что среди людей, которые по итогу переписи были признаны "трансгендерами", в четыре раза больше иностранцев, чем британцев. Из этого регулятор сделал вывод, что люди могли просто не вполне понять вопрос, который был сформулирован заковыристо: "Является ли пол, с которым вы себя ассоциируете, тем же самым, что был приписан вам при рождении?" Регулятор отметил, что нормально было бы просто спросить: "Вы трансгендер?"
 
Из всех британских телеканалов "трансгендеров" больше всего на "Би-Би-Си", сейчас их уже 1,2%, и доля их растёт. Это в 2,5 раза больше, чем доля "трансгендеров" в британском населении даже согласно переписи 2021 года, преувеличившей их количество.
 
Писательница Джоан Роулинг вложит 1,9 млн фунтов стерлингов в создание в Шотландии центра помощи жертвам насилия, куда не будут допускаться мужчины. Направлена эта инициатива не столько против мужчин как таковых, сколько против "мужчин, считающих себя женщинами", поскольку в Британии недавно произошли скандалы, связанные с центром для жертв насилия, который возглавляет "биологический мужчина", и с тем, что изнасилованной женщине, обратившейся в подобный центр, отказали в просьбе дать ей общаться с сотрудницей-женщиной. 
 



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