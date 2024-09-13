Ядерный апокалипсис как военно-политическая эмерджентность неядерной войны

Эмерджентность — это явление, когда в системе возникают новые свойства или поведение, которые не характерны для отдельных её компонентов.

При взаимодействии простых элементов в рамках более крупной системы могут проявиться неожиданные результаты.

Необходимо признать, что имеет место расширение неядерноговоенно-политических действий в Восточной Европе. Неядерные боевые действия США (отсылаю к своим статьям о прокси как блефе) развились до того, что начались на территории России, то есть, в Курской области. Эмерджентность неядерныхбоевых действий как фундаментальный и объективный процесс может породить выход на ядерные действия. При этом свойство военно-ядерной реальности не будет вытекать из свойств военно-неядерной реальности. Эта эмерджентность породит неуправляемую катастрофу.

Это может произойти не только благодаря возникновению опасности, затрагивающей национальные интересы России. Эмерджентность она не спрашивает сами элементы и составляющие процесса, она приходит неожиданно, лишь надстраиваясь над происходящим.Таковы закономерности мира, сознания и общественного сознания. Оптимистично надеяться только на страхи человечества наивно!

Необузданная Машина Желаний США упрямо и слепо работает, генерируя эту опасную мировую эмерджентность. Эта Машина Желаний даже не планирует останавливаться, используя лучшие технологии, собранные со всего мира на своей территории США.

Необходимо признать, что имеет место американская пропагандистско-блефовая картинка о том, что якобы, всё происходящее на Украине это только проблема Украины и России. В действительности, это торчит лишь кусочек военно-политического айсберга, выдаваемого в форме узкой проблемы Украины и России. Гигантская же часть этого айсберга мировой военно-политической экспансии НАТО находится под водой общемировой экспансии Гегемона (США) использующего НАТО.

Следовательно, необходимо глубоко осознать переломный процесс, связанный с агрессией США на территории России, то есть, в Курской области. Это не просто приграничье и некий временный инцидент, это открытие пути к опасной вышеизложенной эмерджентности.