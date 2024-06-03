Проблема идентификации происходящего в Курской области

а) захват Курской АЭС;
б) создание буферной зоны в районе Харьковской области;
в) уменьшение поступательных успешных военных действий Российской армии на территории Украины;
г) формирование территориального фонда обмена;
3. Стратегическими целями гегемона и Запада в Курской области являются:
4. Вышеприведённые локальные цели лишь маскируют более глубокие стратегические цели гегемона и Запада.
Анализ показал, что авторами всех этих вышеприведённых поставленных локально-тактических и стратегических целей в рамках военно-творческих проектов против России однозначно является гегемон и Запад, а не Украина. При этом Украина делает вид, что якобы просит разрешение у Запада на использование западных военных вооружений против России, хотя изначально поставка этих вооружений планировалась в том числе и против российских территорий.
Поэтому однозначно можно сделать вывод об опасных перспективах использования гегемоном и Западом с территории Украины дальнобойного западного оружия против России.
Таким образом, обозначилась иная главная индикаторная и триггерная зона противостояния и существования России и США - это Курская область.
Действия, ситуация, события, бои, диверсия, вылазка - вот понятия, с помощью которых в настоящее время обозначаются Россией и Украиной всё то, что происходит в Курской области.
Украина и Россия официально никак не обозначают происходящее в Курской области. Украина не объявила войну России, то есть, не обозначила свою вылазку и масштабную диверсию в Курской области как войну против России.
Россия также никак не обозначает происходящее в Курской области. Защитный действия российских войск на своей территории Курской области продолжением СВО не являются.
Таким образом, остро встала проблема идентификации того, что происходит в Курской области.
Причина этого заключается в том, что процесс данной идентификации перешёл в затянувшуюся становящуюся фазу, вызванную следующими причинами:
1. Информационной неопределённостью результатов и масштабов происходящего между Россией и Украиной на территории Курской области.
И наоборот, в случае, если эти действия Украины в Курской области станут триггером глобальной войны в Европе или триггером политической и экономической дестабилизации России, все это будет объявлено Украиной неким проектом, запланированным в тандеме с НАТО. Впрочем, все эти сформулированные мною варианты, пожалуй, и являются утверждённым проектом кураторов Украины.