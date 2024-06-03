Проблема идентификации происходящего в Курской области

Известно, что приграничные и пограничные явления всегда символичны и являются триггерами основных процессов во всех живых системах. Пограничная зона - это всегда зона индикации состояния живой системы. Именно в пограничной зоне становятся явными сущности, которые ещё не явлены и скрыты от взора.





Следовательно, события происходящие в приграничной зоне России, а именно в Курской области - это ключевые события, которые будут определять будущее России и её выживание. Поэтому не стоит упрощать происходящее и нужно объективно понимать, что в Курской области мы видим лишь маленькую вершину гегемонного гигантского айсберга.

И вот почему:





1. Необходимо объективно оценивать открытые локально-тактические цели гегемона и Запада в Курской области от скрытых стратегических целей.

2. Анализ показал, что локально-тактическими целями гегемона и Запада в Курской области являются:

а) захват Курской АЭС;

б) создание буферной зоны в районе Харьковской области;

в) уменьшение поступательных успешных военных действий Российской армии на территории Украины;

г) формирование территориального фонда обмена;

3. Стратегическими целями гегемона и Запада в Курской области являются:

а) Такое значительное расширение военной экспансии гегемона и Запада на территории России средствами Украины, чтобы произошла основательная дестабилизация внутриполитического и экономического состояния России. (Напомню, что прошлая попытка достигнуть этой цели с помощью мощнейших санкций в отношении России гегемону не удались).

б) Расшатывание основ и различных составляющих Российской национальной безопасности.

4. Вышеприведённые локальные цели лишь маскируют более глубокие стратегические цели гегемона и Запада.





Анализ показал, что авторами всех этих вышеприведённых поставленных локально-тактических и стратегических целей в рамках военно-творческих проектов против России однозначно является гегемон и Запад, а не Украина. При этом Украина делает вид, что якобы просит разрешение у Запада на использование западных военных вооружений против России, хотя изначально поставка этих вооружений планировалась в том числе и против российских территорий.





Поэтому однозначно можно сделать вывод об опасных перспективах использования гегемоном и Западом с территории Украины дальнобойного западного оружия против России.

Таким образом, обозначилась иная главная индикаторная и триггерная зона противостояния и существования России и США - это Курская область.





Действия, ситуация, события, бои, диверсия, вылазка - вот понятия, с помощью которых в настоящее время обозначаются Россией и Украиной всё то, что происходит в Курской области.





Украина и Россия официально никак не обозначают происходящее в Курской области. Украина не объявила войну России, то есть, не обозначила свою вылазку и масштабную диверсию в Курской области как войну против России.





Россия также никак не обозначает происходящее в Курской области. Защитный действия российских войск на своей территории Курской области продолжением СВО не являются.

Таким образом, остро встала проблема идентификации того, что происходит в Курской области.





Причина этого заключается в том, что процесс данной идентификации перешёл в затянувшуюся становящуюся фазу, вызванную следующими причинами:

1. Информационной неопределённостью результатов и масштабов происходящего между Россией и Украиной на территории Курской области.

2. Сокрытием информации обеих сторон о реальных происходящих действиях с целью ненанесения вреда эффективности боевых действий обеих сторон.

3. Украина, благодаря этому временному отсутствию идентификации своих действий в Курской области, после неудачи в Курской области может позднее обозначить всё произошедшее некоей незначительной и несущественной операцией, не связанной с планами развязывания глобальной и масштабной войны коллективного Запада и США на территории России.





И наоборот, в случае, если эти действия Украины в Курской области станут триггером глобальной войны в Европе или триггером политической и экономической дестабилизации России, все это будет объявлено Украиной неким проектом, запланированным в тандеме с НАТО. Впрочем, все эти сформулированные мною варианты, пожалуй, и являются утверждённым проектом кураторов Украины.





Как только Россия и Украина выйдут на идентификацию происходящего в Курской области, мир узнает либо о нечто глобальном и опасном, либо о перспективах поражения Украины и успешных решениях Россией своих задач.



