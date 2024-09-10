 

Депутат рассказал о жалобах бойцов СВО на нехватку дронов

 

Депутат Госдумы Максим Иванов заявил, что участники СВО попросили его сделать достоянием общественности, что украинские беспилотники превосходят аналоги, имеющиеся в распоряжении ВС РФ, количеством и даже качеством. «Даже по темноте роятся дроны с крутыми камерами ночного видения», — процитировал военных депутат. По словам Иванова, бойцы призывают руководство страны значительно увеличить производство FPV-дронов — причем не в пять, а в 50 раз.

Военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук отметил, что дроны для украинцев - расходники: «ВСУ развернули массовое производство беспилотников. Там и китайские запчасти, и европейские, и турецкие, то есть они недостатка в них не испытывают, для них это расходный материал».



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