 

"10 000 дронов в воздухе одновременно". Западный журналист удивился большому количеству дронов у обеих сторон на Украине

Журналист Ричард Пендлбери и фотограф Джейми Вайзман сделали репортаж с украинской стороны линии фронта, где им сказали, что сейчас Россия превосходит Украину в дронах, поскольку их производство поставлено на промышленный поток. По предположению Пендлбери, на тысячекилометровой линии фронта в каждый отдельный момент времени в воздух поднято около 10 тыс. дронов. 
На командном пункте сразу за линией фронта в Купянске командир подразделения беспилотников 41-й бригады показал мне изображение на своём айфоне. Это был снимок позиций российских беспилотников, работающих над его сектором, снятый украинским сканирующим устройством. Каждый беспилотник был обозначен оранжевой точкой. Дронов было так много, что точки слились в одну непрерывную оранжевую линию.
В частности, FPV-дроны, которые могут стоить менее 30 тыс. рублей (230 фунтов), превратились в расходный материал, они нацеливаются даже на конкретного человека, и это похоже на убийства в видеоигре. Многие украинские солдаты стали "почти зависимыми от этого, ведь это намного интереснее, чем видеоигры".

Беспилотники изменили картину войны. Например, танки "больше не могут просто выехать и стрелять напрямую. Они стреляют издалека, потому что беспилотник сначала обездвижит танк, а затем второй его добьёт".
Идёт гонка радиоэлектронной борьбы (то есть глушение сигналов БПЛА): 
"Чем быстрее одна сторона изобретет беспилотник, тем быстрее другая придумает новый метод подавления радиоэлектронной борьбы против него. И наоборот. И это будет продолжаться вечно".
Дальше Пендлбери хвалит украинскую разработку "Рейбёрд 3", которая производится на "секретной фабрике":
Он развивает максимальную скорость 110 миль в час, максимальную высоту полета более 1,6 мили и может работать более 30 часов в любую погоду, при температуре от -30°C до 50°C. Raybird также обладает огромной дальностью действия и возможностями наблюдения, может прилететь из Киева в Мюнхен, записать то, что читал конкретный человек на улице, и вернуться в Киев (...) Одна модель выполнила более 80 вылетов над территорией, контролируемой Россией. Это глаза "Хаймарсов" и других реактивных артиллерийских систем очень большой дальности.
Недавно такой "Рейбёрд" стоимостью 20 млн рублей (175 тыс. фунтов) разбился в Краснодарском крае.
"Рейбёрд" сделан из стекловолокна, и предполагается, что новые модели будут выделять меньше тепла, что сделает их ещё менее заметными для радаров. 
 
Следующий шаг - полностью исключить человеческий фактор. Skyeton разработала бортовую систему искусственного интеллекта, позволяющую Raybird самостоятельно определять цели. Оператору не нужно часами быть прикованным к экрану, что может привести к потере концентрации. Человек будет буквально не нужен для управления этой машиной-убийцей 21-го века.

 

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