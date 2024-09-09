 

ВСУ продолжают атаковать в Курской области, "Отряд Варвар" ударил по жилым домам

Минобороны РФ сообщило об отражении трёх украинских атак в Курской области "в направлении населённых пунктов Михайловка, Черкасская Конопелька и 10-й Октябрь". Также "удалось сорвать попытки атак" в направлении Малой Локни, Коренева, Кремяного и Мартыновки. 
Украинцы находятся в Курской области с 6 августа.
Житель курского Тёткина, которое находится в приграничье, но непосредственно не захвачено, рассказал о состоянии посёлка. Чтобы добраться до Тёткина, нужно сначала проехать на машине, затем пройти пешком пару десятков километров, а потом — проплыть на лодке.

«Последний раз был вчера, а до этого на прошлой неделе. Наверное, больше не поеду. Слишком опасно, летают дроны, поджигают уцелевшие чудом дома. От инфраструктуры ничего не осталось: разрушена администрация, магазины, дом культуры, у школы сгорела крыша».

Уцелели пока больница и детский сад. Тем не менее, в Тёткине остаются около тридцати человек, которые не хотят уезжать, а также домашние животные. Также учительница Ирина Звягина рассказала, что ВСУ практически полностью сожгли село Ворожба в Курской области.

«Отряд Варвар» спецназа «Ахмат» бьёт по жилым домам в Курской области с зашедшими в них бойцами ВСУ.
 
В Белгородской области за сутки украинцами атакованы шесть районов, в больнице умерла женщина, тяжело раненая обстрелом ВСУ 1 сентября в Шебекине. Тяжело раненого украинцами девятилетнего мальчика из села Никольское доставили в РДКБ. В Грузском ранена женщина.
В ЛНР два жителя тяжело ранены при атаке украинского дрона на гражданский автомобиль в Приволье.
В Горловке из-за сброса боеприпаса с беспилотника ранен подросток.
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