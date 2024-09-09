ВСУ продолжают атаковать в Курской области, "Отряд Варвар" ударил по жилым домам

Украинцы находятся в Курской области с 6 августа.

Чтобы добраться до Тёткина, нужно сначала проехать на машине, затем пройти пешком пару десятков километров, а потом — проплыть на лодке.

«Последний раз был вчера, а до этого на прошлой неделе. Наверное, больше не поеду. Слишком опасно, летают дроны, поджигают уцелевшие чудом дома. От инфраструктуры ничего не осталось: разрушена администрация, магазины, дом культуры, у школы сгорела крыша».

Уцелели пока больница и детский сад. Тем не менее, в Тёткине остаются около тридцати человек, которые не хотят уезжать, а также домашние животные. Также учительница Ирина Звягина рассказала, что ВСУ практически полностью сожгли село Ворожба в Курской области.