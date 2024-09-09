ВСУ продолжают атаковать в Курской области, "Отряд Варвар" ударил по жилым домам

Минобороны РФ сообщило
об отражении трёх украинских атак в Курской области "в направлении населённых пунктов Михайловка, Черкасская Конопелька и 10-й Октябрь". Также "удалось сорвать попытки атак" в направлении Малой Локни, Коренева, Кремяного и Мартыновки.
Украинцы находятся в Курской области с 6 августа.
Житель курского Тёткина, которое находится в приграничье, но непосредственно не захвачено, рассказал
о состоянии посёлка. Чтобы добраться до Тёткина, нужно сначала проехать на машине, затем пройти пешком пару десятков километров, а потом — проплыть на лодке.
«Последний раз был вчера, а до этого на прошлой неделе. Наверное, больше не поеду. Слишком опасно, летают дроны, поджигают уцелевшие чудом дома. От инфраструктуры ничего не осталось: разрушена администрация, магазины, дом культуры, у школы сгорела крыша».
Уцелели пока больница и детский сад. Тем не менее, в Тёткине остаются около тридцати человек, которые не хотят уезжать, а также домашние животные. Также учительница Ирина Звягина рассказала, что ВСУ практически полностью сожгли село Ворожба в Курской области.
«Отряд Варвар» спецназа «Ахмат» бьёт по жилым домам
в Курской области с зашедшими в них бойцами ВСУ.
В Белгородской области за сутки украинцами атакованы
шесть районов, в больнице умерла
женщина, тяжело раненая обстрелом ВСУ 1 сентября в Шебекине. Тяжело раненого украинцами девятилетнего мальчика из села Никольское доставили в РДКБ
. В Грузском ранена
женщина.
В ЛНР два жителя тяжело ранены
при атаке украинского дрона на гражданский автомобиль в Приволье.
В Горловке из-за сброса боеприпаса с беспилотника ранен
подросток.