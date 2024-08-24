 

Раненые в Белгородской и Воронежской областях, ДНР; Зеленский приехал в приграничье и пообещал "горе России"

Украинский беспилотник атаковал закрытый аэропорт Белгорода, повреждён командно-диспетчерский пункт. За сутки в Белгородской области атакам подверглись более тридцати населённых пунктов, ранены пять человек, повреждены частные жилые дома и автомобили. Затем ранен ещё один человек в Никольском.
В Острогожском районе Воронежской области продолжается детонация взрывоопасных объектов, которая началась минувшей ночью в результате падения обломков беспилотника, ранены два человека.
Один человек погиб и трое ранены в результате атак ВСУ на донецкую Горловку.
За сутки из приграничных районов Курской области уехали более 3,2 тыс. человек. Жителей Курской области (водителей общественного транспорта, сотрудников магазинов) начнут обучать тактической медицине.
В субботу, 24 августа, президент Украины Владимир Зеленский записал видеообращение с места, откуда ВСУ пошли в атаку на Курскую область (в районе реки Псел в Сумской области). Зеленский назвал территорию Курской области болотами и пообещал, что Россия «получит горе у себя дома».



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