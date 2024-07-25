Депутат Матвеев внёс законопроект о замене НКА на "национальные объединения", член СПЧ Кабанов предложил прекратить крестопад

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Депутат Михаил Матвеев внёс в Госдуму законопроект об изменениях в закон о "национально-культурных автономиях", поскольку, по его мнению, прикрываясь интересами культуры, "именно эту форму используют диаспоры для продвижения своих интересов в нашей стране и влияния на органы государственной власти". Также Матвеев обращает внимание на то, что русские не могут создавать НКА. Поэтому парламентарий предлагает заменить автономии на объединения, в том числе русские, и ограничить деятельность объединений вопросами культуры, с запретом иностранного финансирования и символики. Предлагаются также "поддержка единства российской нации и русского языка" и запрет вмешательства в деятельность госорганов. Матвеев намеревался внести такой законопроект в Думу ещё в мае, но столкнулся с критикой со стороны первого зампреда по делам национальностей Ильдара Гильмутдинова.
Кроме того, в обоснование необходимости подобных изменений Матвеев пояснил:
"По имеющейся информации, сейчас как по команде пошло массовое образование "национально-культурных автономий" со стороны диаспор в муниципалитетах, где их еще не было. Создается легальная сетевая структура параллельного государства".
 
Член Совета по правам человека Кирилл Кабанов предложил раз и навсегда решить проблему крестопада, внеся поправки в действующее законодательство. В частности, кресты исчезли с упаковок производимого в Калужской области геркулеса "Монастырский", а в Астрахани на стене местного вуза изобразили студентов разных рас, но православный собор нарисовали без крестов.
 
В Ростовской области подростки "для развлечения" сжигали и ломали православные иконы.
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