Депутат Матвеев внёс законопроект о замене НКА на "национальные объединения", член СПЧ Кабанов предложил прекратить крестопад

Депутат Михаил Матвеев внёс в Госдуму законопроект об изменениях в закон о "национально-культурных автономиях", поскольку, по его мнению, прикрываясь интересами культуры, "именно эту форму используют диаспоры для продвижения своих интересов в нашей стране и влияния на органы государственной власти". Также Матвеев обращает внимание на то, что русские не могут создавать НКА. Поэтому парламентарий предлагает
заменить автономии на объединения, в том числе русские, и ограничить деятельность объединений вопросами культуры, с запретом иностранного финансирования и символики. Предлагаются также "поддержка единства российской нации и русского языка" и запрет вмешательства в деятельность госорганов. Матвеев намеревался внести такой законопроект в Думу ещё в мае, но столкнулся с критикой
со стороны первого зампреда по делам национальностей Ильдара Гильмутдинова.
Кроме того, в обоснование необходимости подобных изменений Матвеев пояснил:
"По имеющейся информации, сейчас как по команде пошло массовое образование "национально-культурных автономий" со стороны диаспор в муниципалитетах, где их еще не было. Создается легальная сетевая структура параллельного государства".
Член Совета по правам человека Кирилл Кабанов предложил
раз и навсегда решить проблему крестопада, внеся поправки в действующее законодательство. В частности, кресты исчезли с упаковок производимого в Калужской области геркулеса "Монастырский"
, а в Астрахани на стене местного вуза
изобразили студентов разных рас, но православный собор нарисовали без крестов.