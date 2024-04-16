 

Экспертка заявила, что кресты с тактильной модели Успенского собора убраны, чтобы не навредить слепым, и в антивандальных целях

Руководительница программы "Особый взгляд" благотворительного фонда "Искусство, наука и спорт" Ксения Дмитриева заявила, что отсутствие крестов на тактильной модели Успенского собора Владимира продиктовано "антивандальными нормами и мерами безопасности для незрячих".

"В настоящее время мы получили письмо от Суздальского музея-заповедника с просьбой внести изменения (добавить кресты на куполах - прим. ТАСС) в тактильные модели, которые мы передали в дар в 2022 году. Напомню, что изначально отсутствие на тактильных моделях острых выступающих элементов, включая кресты, было продиктовано антивандальными нормами и мерами безопасности для незрячих".

По словам Дмитриевой, добавление крестов в уже существующую модель грозит разрушением этого дорогостоящего произведения.


Ранее заместитель управляющего делами Московской патриархии архиепископ Зеленоградский Савва (Тутунов) обратил внимание на видеозапись, на которой показывается тактильная модель Успенского собора Владимира без крестов, но с шариками, отметив, что это "очередной пример шарикопоклонничества". В качестве примера Савва также разместил фото тактильного макета столичного храма пророка Илии в Черкизове, в котором является настоятелем. На этом макете кресты присутствуют, и они сделаны так, чтобы слепые и слабовидящие не поранились об острые углы или рёбра этой части храма. 

 



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