В Воронежской области эвакуируют несколько сёл; Юрий Евич рассказал о необходимости мобилизации и качестве оружия

"Вариантов других нет. Если не проводить мобилизацию, то через месяц-два-три противник заедет в Курск или в Белгород. Или — прямиком в Санкт-Петербург. Все соседи против нас вооружаются. Мы окружены не друзьями, на нас все хотят напасть. И как мы будем защищаться, не имея достаточного количества боеготовых людей?

Но мобилизация — это не просто наловить людей, и на фронт их. Это, прежде всего, мобилизационная экономика. Это развернутое производство самого современного оружия".