В Воронежской области из-за украинского беспилотника начался пожар
в Острогожском районе, вызвавший детонацию взрывоопасных объектов. Несколько населённых пунктов эвакуируются
, в Острогожском районе объявлен режим ЧС
.
В Белгородской области дронами атакованы: Тишанка (повреждена ЛЭП, без света
остались жители сел Тишанка, Новое и хуторов Бочанка, Верный, Григорьевка, Шаховка), Новое (повреждён частный дом), Берёзовка (повреждён частный дом). Затем украинский дрон атаковал автомобиль в посёлке Шамино, водитель тяжело ранен. Также атакован "Камаз" на автодороге Никольское - Зиборовка, машина повреждена. В Козьмодемьяновке повреждены три легковых автомобиля.
В Горловке, ДНР, украинцы обстреляли больницу, ранены
шесть человек, в том числе ребёнок.
В Голой Пристани Херсонской области в результате обстрела украинцами жилого сектора ранен
ребёнок 2015 г.р. В Казачьих Лагерях во дворе своего дома ранена
женщина.
Военный хирург Юрий Евич дал интервью "Царьграду", в котором высказал мнение
, что у России "нет других вариантов", кроме как объявить мобилизацию:
"Вариантов других нет. Если не проводить мобилизацию, то через месяц-два-три противник заедет в Курск или в Белгород. Или — прямиком в Санкт-Петербург. Все соседи против нас вооружаются. Мы окружены не друзьями, на нас все хотят напасть. И как мы будем защищаться, не имея достаточного количества боеготовых людей?
Но мобилизация — это не просто наловить людей, и на фронт их. Это, прежде всего, мобилизационная экономика. Это развернутое производство самого современного оружия".
По словам Евича, желающих служить по контракту недостаточно даже с повышением выплат, а качество поставляемого оружия оставляет желать много лучшего.
Мало кто знает, что у нас даже современное стрелковое оружие стало отвратительного качества. Я это лично знаю: старый автомат АК74 нормального качества, а новенький АК12 ржавеет чуть ли не мгновенно. И это простейший пример. Это как должна деградировать конструкторская мысль, чтобы испортить уникальное оружие Калашникова, лучшее в истории?