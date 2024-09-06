 

Полторы тысячи человек арестованы украинцами с начала войны за сотрудничество с Россией, почти все они надеются на обмен

Как пишет британская газета "Таймс", около полутора тысяч человек были арестованы Киевом за сотрудничество с Россией с начала войны, заведено более 8,000 уголовных дел. Однако у части из них верность России остаётся неизменной даже в тюрьме. 
Осужденные отбывают наказание либо в отдельных отделениях обычных тюрем, либо в специализированных тюрьмах. Журналисты "Таймс" получили доступ в одну из таких тюрем и обнаружили, что 98% заключённых этой тюрьмы подписали просьбу рассмотреть их кандидатуры для будущих обменов заключёнными с Россией, желая оказаться в стране, которую они считают своей настоящей родиной. Однако их шансы на обмен невелики, пока что они выпали только троим заключённым, двое из которых были священниками Московского патриархата.

Остаётся неизвестной судьба русского историка, киевлянина Александра Каревина, которого СБУ похитила в марте 2022 года. Запросов о его судьбе (известных общественности) от российских властей не поступало. 

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