 

СБУ похитила чилийского журналиста

Чилийский журналист Гонсало Лира Лопес похищен "Службой безопасности Украины". Это уже не первое его похищение -- первое было в апреле 2022 года, когда у него отобрали все ноутбуки и лишили доступа ко всем аккаунтам. Тогда его всё же отпустили -- возможно, из-за огласки. Теперь его местонахождение неизвестно с 5 мая. 
"Латиноамериканский видеоблогер активно комментировал события на Украине буквально из их эпицентра, без купюр рассказывая об истоках кризиса и освещая зверства нацистов, которым он в очередной раз пришелся "не по вкусу", -- комментирует российский МИД, призывая "мировое журналистское сообщество" или хотя бы чилийские власти обратить внимание на происходящее.
 
С марта 2022 года остаётся неизвестной судьба русского киевского историка Александра Каревина, похищенного СБУ. 
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