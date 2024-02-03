Газета "Гардиан" опубликовала материал о пророссийских заключённых в украинских тюрьмах

Служба безопасности Украины открыла более 8100 уголовных производств, "связанных с сотрудничеством и пособничеством государству-агрессору”, и граждане Украины, осуждённые по этим статьям, содержатся только в определенных тюрьмах, отдельно от других заключенных. "Гардиан" получила "редкий доступ" в две такие тюрьмы – одну для мужчин и одну для женщин – при условии, что их местонахождение не будет разглашаться.

Некоторые заключённые признавали свою вину, другие её категорически отрицали, одни называли свои имена, другие настаивали на анонимности.

Среди тех, кого удалось увидеть, были: человек, которому за поддержку России на лбу вытатуировали слово "Орк" (он согласился фотографироваться, но отказался назвать своё имя); женщина, которую посадили в тюрьму за помощь в подготовке референдума в Херсонской области; женщины, посаженные как "соучастницы мужей", в том числе сидящие вместе с маленькими детьми.

Константин Ванин, 34-летний учитель географии и физики из Славянска, был задержан, когда ехал через линию фронта близ Бахмута, по его словам, потому что хотел связаться с друзьями в Крыму. Он сказал, что жизнь на другой стороне "более мирная и стабильная”.

Некоторые, однако, были открытыми и непримиримыми сторонниками России. "Мои родители воспитывали меня для борьбы с фашизмом, а здесь фашизм есть”, - сказал 57-летний Юрий Цыбульский из Бахмута, который был приговорен к 13 годам лишения свободы за государственную измену. Он признался, что делился информацией о передвижениях украинских войск.

Ольга Кузьмич, которая называет себя совершенно проукраинской (и это подтверждается записями в её телефоне), была посажена за то, что несла урну во время голосования на референдуме в Херсонской области ("Гардиан" называет его исключительно "фальшивым референдумом").

Многие из заключённых подписали документы с просьбой об обмене с Россией, о днако пока что нет никаких признаков того, что Россия заинтересована в таком обмене, завершает "Гардиан". Отметим также, что с марта 2022 года остаётся неизвестной судьба русского историка, киевлянина Александра Каревина, которого захватила СБУ. Известных общественности запросов о его судьбе от российской стороны также не поступало.







