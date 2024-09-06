 

В Калининграде мигранты заявили, что это не русский, а немецкий город; в Думе предложили "завершить эпопею благотворительности"

В Москве молодой мигрант из ближнего зарубежья, находившийся в РФ с нарушением миграционного законодательства, убил пожилого сотрудника АЗС.
В Петербурге мигрантка из ближнего зарубежья, находившаяся в РФ с нарушением миграционного законодательства, подожгла магазин.
В Калининграде стая мигрантов из Киргизии атаковала молодую женщину с ребёнком, женщина потеряла клок волос, а мигрантка Дилара заявила, что Калининград - не русский город, а немецкий, и они, киргизы, имеют на него такое же право, потому что у неё "три дети здесь родились". По словам пострадавшей Анастасии и её соседей по двору, дети мигрантов регулярно нападают на русских детей.

Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов разработал законопроект, предполагающий отмену бесплатного обучения детей лиц без гражданства РФ в детсадах и школах. 

"Предлагаем завершать эту эпопею благотворительности, когда иностранные дети обучаются за счет российского бюджета, за счет наших налогоплательщиков. Мало того, что обучение для них бесплатное, так еще и свои порядки устанавливают, навязывая чуждую субкультуру. Пожалуйста, если родители-иностранцы хотят, пусть устраивают своих детей в наши образовательные учреждения на коммерческой основе. Пусть создают отдельные коммерческие классы. Не должны наши российские дети страдать от чересчур обильного присутствия детей иностранных работников".

Кроме того, говорится в пояснительной записке, "бесконтрольное увеличение числа детей мигрантов в российских детских садах и школах приводит к нехватке в них мест. В настоящее время в российских школах не хватает около 900 тыс. мест. Дефицит мест в детских садах и школах особенно ощущается в новых и активно застраиваемых районах. Некоторые школы набирают десятки первых классов, при этом доля тех, кто учится во вторую смену, растет. Выросла и нагрузка на учителей, которые вынуждены работать в 1,5-2 раза больше нормы".


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