В Калининграде мигранты заявили, что это не русский, а немецкий город; в Думе предложили "завершить эпопею благотворительности"

Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов разработал законопроект, предполагающий отмену бесплатного обучения детей лиц без гражданства РФ в детсадах и школах.

"Предлагаем завершать эту эпопею благотворительности, когда иностранные дети обучаются за счет российского бюджета, за счет наших налогоплательщиков. Мало того, что обучение для них бесплатное, так еще и свои порядки устанавливают, навязывая чуждую субкультуру. Пожалуйста, если родители-иностранцы хотят, пусть устраивают своих детей в наши образовательные учреждения на коммерческой основе. Пусть создают отдельные коммерческие классы. Не должны наши российские дети страдать от чересчур обильного присутствия детей иностранных работников".

Кроме того, говорится в пояснительной записке, "бесконтрольное увеличение числа детей мигрантов в российских детских садах и школах приводит к нехватке в них мест. В настоящее время в российских школах не хватает около 900 тыс. мест. Дефицит мест в детских садах и школах особенно ощущается в новых и активно застраиваемых районах. Некоторые школы набирают десятки первых классов, при этом доля тех, кто учится во вторую смену, растет. Выросла и нагрузка на учителей, которые вынуждены работать в 1,5-2 раза больше нормы".