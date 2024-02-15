В Челябинской школе дети мигрантов избивают сверстников

В Челябинске родители учеников школы №30 пожаловались на то, что их детей избивают дети мигрантов. Мама одного из первоклассников рассказала, что её ребенка запугали до такой степени, что он был вынужден всюду ходить за учителем, а после одного из нанесенных ее сыну ударов мальчика отвезли в больницу на скорой помощи.

По словам челябинцев, дети, которые «толком не разговаривают по-русски», нападают не только на мальчиков, но и на девочек. При этом, по словам одной из жительниц города, родители этих детей тоже ведут себя агрессивно и угрожают в случае, если с их детьми что-либо случится.

Вице-губернатор Ирина Гехт заявила, что не считает происходящее межнациональным конфликтом.

В Самаре задержали двоих мигрантов, устроивших перестрелку в Тюмени, они находились в федеральном розыске за покушение на убийство.



