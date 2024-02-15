 

В Челябинской школе дети мигрантов избивают сверстников

 

В Челябинске родители учеников школы №30 пожаловались на то, что их детей избивают дети мигрантов. Мама одного из первоклассников рассказала, что её ребенка запугали до такой степени, что он был вынужден всюду ходить за учителем, а после одного из нанесенных ее сыну ударов мальчика отвезли в больницу на скорой помощи.

По словам челябинцев, дети, которые «толком не разговаривают по-русски», нападают не только на мальчиков, но и на девочек. При этом, по словам одной из жительниц города, родители этих детей тоже ведут себя агрессивно и угрожают в случае, если с их детьми что-либо случится.

Вице-губернатор Ирина Гехт заявила, что не считает происходящее межнациональным конфликтом.

 

В Самаре задержали двоих мигрантов, устроивших перестрелку в Тюмени, они находились в федеральном розыске за покушение на убийство.


Как сообщает телеграм-канал "Многонационал", в Петербурге больной туберкулёзом мигрант зарезал другого пациента в противотуберкулезном диспансере, а в Ленобласти приезжий из Египта разорвал попугая своей пятилетней дочери за то, что она назвала его "Россия".
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