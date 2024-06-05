 

Академик РАН сообщил, что сильного ИИ не надо бояться, потому что его всегда можно будет отключить от электричества

Один из ведущих отечественных и мировых специалистов в области компьютерных технологий, академик Российской академии наук Игорь Каляев сообщил причину, по которой искусственный интеллект не настолько опасен, как некоторые думают. Причина эта в том, что, как считает академик, искусственный интеллект всегда можно будет отключить от электроэнергии и воды (необходимой для охлаждения суперкомпьютера): 
"Как показывает история, в том числе и современная, побеждает не тот, кто обладает супер умным и высокотехнологичным оружием, а тот, кто обладает простыми и дешевыми средствами поражения, причем в массовом количестве, кроме того, может выживать и действовать при отсутствии всех благ современной цивилизации. Вспомните, как гунны победили Римскую империю, Вьетнам победил США и так далее. Поэтому и сильный ИИ вовсе не является тем супероружием, с помощью которого можно завоевать весь мир. Если сильный искусственный интеллект, появления которого сейчас многие боятся, будет превращаться в угрозу человечеству, его просто можно отключить от источников электроэнергии, что можно сделать совершенно разными способами, после чего он превратится просто в груду металлолома". 
Бывший сотрудник Агентства национальной безопасности США Эдвард Сноуден заявил, что правительства разных стран и корпорации желают взять ИИ под контроль, но контролировать ИИ им всё равно не удастся, потому что "технология развивается слишком быстро".
 

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