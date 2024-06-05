Академик РАН сообщил, что сильного ИИ не надо бояться, потому что его всегда можно будет отключить от электричества

"Как показывает история, в том числе и современная, побеждает не тот, кто обладает супер умным и высокотехнологичным оружием, а тот, кто обладает простыми и дешевыми средствами поражения, причем в массовом количестве, кроме того, может выживать и действовать при отсутствии всех благ современной цивилизации. Вспомните, как гунны победили Римскую империю, Вьетнам победил США и так далее. Поэтому и сильный ИИ вовсе не является тем супероружием, с помощью которого можно завоевать весь мир. Если сильный искусственный интеллект, появления которого сейчас многие боятся, будет превращаться в угрозу человечеству, его просто можно отключить от источников электроэнергии, что можно сделать совершенно разными способами, после чего он превратится просто в груду металлолома".