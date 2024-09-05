Путин сказал, что РФ не отказывалась от доллара, и подтвердил готовность к возобновлению "стамбульских соглашений"

На Восточном экономическом форуме во Владивостоке президент РФ Владимир Путин заявил
, что РФ "не отказывалась от расчётов в долларах", а это "нам отказали, и мы просто вынуждены искать другие возможности".
Также Путин ещё раз подтвердил
свою приверженность "стамбульским соглашениям", сказав, что РФ никогда не отказывалась от переговоров с Украиной, но на основе договоренностей, достигнутых в Стамбуле в 2022 году.
"Готовы ли мы с ними вести переговоры? Мы никогда не отказывались от этого. Но не на основе каких-то эфемерных требований, а на основе тех документов, которые были согласованы и фактически парафированы в Стамбуле".
Все участники ВЭФ должны были сдавать ПЦР-тест на ковид, а желавшие посетить мероприятия с участием Путина - два ПЦР-теста на ковид.