Путин сказал, что РФ не отказывалась от доллара, и подтвердил готовность к возобновлению "стамбульских соглашений"

никогда не отказывалась от переговоров с Украиной, но на основе договоренностей, достигнутых в Стамбуле в 2022 году.

"Готовы ли мы с ними вести переговоры? Мы никогда не отказывались от этого. Но не на основе каких-то эфемерных требований, а на основе тех документов, которые были согласованы и фактически парафированы в Стамбуле".