Интервью президента. Некоторые цифры

Подсчитала (грубо, со слуха) сколько раз в интервью президента Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону поднимались те или иные темы.

Карлсон: "Почему вы так долго ждали, первые 22 года своего президентства не говорили о правах на Украину? почему вы ждали 8 лет после 2014 года?" -- 4 раза

Путин: "По непонятным причинам Ленин наделил советскую Украину неукраинскими землями; по непонятным причинам большевики занимались украинизацией; Украина получила в подарок от русского народа юго-восточные территории; не знаю, чем руководствовалось руководство России, разваливая СССР" -- 4 раза



Путин: "Мы всё терпели, уговаривали, упрашивали в течение десятилетий; нам бы и в голову не пришло забрать Крым; мы согласились с границами после развала СССР; у нас нет никаких интересов ни в Польше, ни в Латвии, нигде; в Стамбуле мы договорились" -- 7 раз



Путин: "Вы нас обманули; мы поняли, что нас там не ждут; поняли, что ответа не будет, мы так не договаривались, нас водили за нос, выбросили в помойку стамбульские договорённости" -- 10 раз



Путин: "Надо договариваться, надо искать точки соприкосновения, мы никогда не отказывались от переговоров, это предмет переговоров" -- 20 раз



По одному разу звучали такие интересные темы:



Путин: "Почему немцы, которые финансируют Украину, поставляют ей оружие, не настаивают на том, чтобы Украина открыла второй газопровод, идущий через её территорию? Ведь это нужно для немецкой экономики, из которой идут деньги Украине. Очень некомпетентные люди!"

Путин: "Мы и не стремились ограничивать расчёты в долларах, это сами США сделали".



Путин: "Можно сказать, что мы совершили ошибку, когда интенсифицировали военные действия".



[Как можно признать контроль России над территориями.] Путин: "Пусть [в НАТО] подумают, как это сделать достойно. Варианты есть."

Денацифицировать Украину, по мнению президента РФ, также можно путём переговоров, и "в Стамбуле договорились".

