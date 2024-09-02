 

Обстрелян Белгород, разрушен детский сад, есть погибший и раненые

При утреннем обстреле Белгорода 2 сентября разрушена крыша детского сада (по словам губернатора Гладкова, детсад "разрушен фактически полностью"), сгорели пять автомобилей, есть также прямое попадание в коммерческий объект. Погиб мирный житель в селе Шагаровка под Белгородом, повреждены частные дома и автомобили в Шагаровке и в Репном. В Дубовом ранена женщина, также ранены девушка 16 лет и ещё один мирный житель. Ранен мужчина при атаке беспилотников на Шебекино.
 На неделю приостановлена очная работа школ и детских садов: это 20 школ и почти 30 детских садов. 
Более 120 частных и многоквартирных домов, пять промышленных предприятий и порядка 140 автомобилей повреждены в Белгородской области из-за обстрелов и атак с помощью дронов за сутки.
 
 

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