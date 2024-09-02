Обстрелян Белгород, разрушен детский сад, есть погибший и раненые

При утреннем обстреле Белгорода 2 сентября разрушена крыша детского сада
(по словам губернатора Гладкова, детсад "разрушен фактически полностью"), сгорели пять автомобилей, есть также прямое попадание в коммерческий объект. Погиб
мирный житель в селе Шагаровка под Белгородом, повреждены частные дома и автомобили в Шагаровке и в Репном. В Дубовом ранена
женщина, также ранены
девушка 16 лет и ещё один мирный житель. Ранен
мужчина при атаке беспилотников на Шебекино.
На неделю приостановлена очная работа школ и детских садов: это 20 школ и почти 30 детских садов.