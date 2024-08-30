Украинцы разрушили ещё один мост через Сейм, погибшие в ДНР и Курской области, раненые в Белгородской

В Горловке, ДНР, из-за украинских обстрелов погибли две женщины в Никитовском районе и посёлке Стальсбыт, сообщается о ранении в ДНР пяти человек за сутки. Женщина 1967 г.р. погибла и ранен мужчина того же возраста при сбросе взрывчатки на автомобиль в ДНР. В Донецке раздался взрыв возле гостиницы "Прага", загорелись несколько автомобилей.