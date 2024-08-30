 

Украинцы разрушили ещё один мост через Сейм, погибшие в ДНР и Курской области, раненые в Белгородской

В ночь на пятницу, 30 августа, российские средства ПВО сбили 18 беспилотников, из них 11 - над Брянской областью. Часть украинских дронов пыталась атаковать аэропорт Калуги. В Белгородской области под удар попали сёла Петровка, Бочковка и посёлок Горьковский, повреждены частные домовладения и сельхозпредприятие, один из домов полностью сгорел. Глава Малиновского сельского поселения Игорь Старцев поехал на обследование результатов атаки в селе Петровка и сам был ранен атаковавшим машину дроном, известно о ещё одном раненом. Ещё два человека ранены при атаке дронов на село Новое в Белгородской области. В посёлке Октябрьский ранены мужчина и женщина, сгорел автомобиль, повреждены магазин и ещё четыре машины.
Украинцы сбросили авиабомбу на машину с семьей, пытавшейся покинуть приграничную территорию Курской области по частично разрушенному мосту через реку Сейм в районе села Карыж. В машине находились Татьяна и Валерий Гребенниковы и их дочь. Не выжил никто из них, кроме того, взрыв авиабомбы окончательно разрушил повреждённый пролёт моста. Число известных пострадавших от нападения ВСУ на Курскую область мирных жителей выросло до 219 человек.

В Горловке, ДНР, из-за украинских обстрелов погибли две женщины в Никитовском районе и посёлке Стальсбыт, сообщается о ранении в ДНР пяти человек за сутки. Женщина 1967 г.р. погибла и ранен мужчина того же возраста при сбросе взрывчатки на автомобиль в ДНР. В Донецке раздался взрыв возле гостиницы "Прага", загорелись несколько автомобилей.

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