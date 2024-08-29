 

Мужчины в России попадают в ДТП втрое чаще женщин (с учётом полового дисбаланса)

Российские исследователи из НИУ ВШЭ выяснили, что мужчины в РФ в последние полтора десятилетия втрое чаще женщин совершали правонарушения за рулем и попадали в различные типы ДТП, частота вождения в состоянии алкогольного опьянения у мужчин больше втрое. 

"Авторы изучили почти 160 тыс. судебных решений по статье 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств"), вынесенных в 2010-2022 годах. Оказалось, что более чем в 90% случаев фигурантами таких дел становились мужчины. С учетом полового дисбаланса среди водителей мужчины в 3,25 раза чаще попадают в ДТП, по итогу которых возбуждаются уголовные дела".

Как предполагают исследователи, это связано с разным отношением мужчин и женщин к вождению: мужчины в среднем ездят быстрее и опаснее, а также чаще садятся за руль в нетрезвом виде. Мужчины в среднем проезжают на 26% больше километров, чем женщины, но при этом тратят на дорогу на 10% меньше времени. При этом в 25% уголовных дел мужчины-водители управляли транспортным средством в нетрезвом виде, что было характерно лишь для 10% женщин.

 

По данным Госавтоинспекции, в Москве за семь месяцев 2024 года на 30% увеличилось число ДТП и на 67% увеличилось число погибших в ДТП детей.

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