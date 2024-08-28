Соратники Чубайса похитили из "Роснано" миллиарды рублей
- 28.08.2024, 23:39,
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По факту многомиллиардных хищений
из госкорпорации "Роснано" расследуется несколько уголовных дел; только по одному такому делу "Роснано" был причинён ущерб на сумму более двух миллиардов рублей.
27 августа Мещанский районный суд Москвы заочно арестовал на два месяца двух бывших топ-менеджеров госкорпорации «Роснано» — Олега Киселёва и Ирину Рапопорт, которые оба в действительности находятся за границей, как и председатель правления банка "Пересвет" Александр Швец. Четвертый фигурант дела — директор дочерней структуры корпорации Nanoenergo Fund Limited Олег Дьяченко - заключил со следствием соглашение о сотрудничестве и помещен под домашний арест.
Организатором хищений следствие считает "неустановленное лицо" из числа руководителей корпорации. Деньги были похищены из «Роснано» в период с 2012-го по 2015 год путем вывода в кипрский фонд с использованием преступной схемы, состоящей из подконтрольных фирм.