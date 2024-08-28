Во Владивостоке разрешился конфликт местных с мигрантами, член СПЧ назвал лживым тезис о зависимости экономики от мигрантов





уголовные дела о хулиганстве и покушении на убийство после конфликта жителей дома по улице Давыдова с группой мигрантов. По версии следствия, 24 августа 2024 года в подъезде дома по улице Давыдова местный житель сделал замечание двум иностранным гражданам, так как последние, находясь в состоянии алкогольного опьянения, грубо нарушали общественный порядок. "Замечание вызвало недовольство у одного из иностранцев, в связи с чем он применил физическую силу в отношении мужчины". Н а следующий день жители дома сообщили о произошедшем в соцсети, после чего члены одной из общественных организаций прибыли к дому по улице Давыдова для выяснения обстоятельств произошедшего. Возник конфликт, в ходе которого "неустановленные лица из числа иностранных граждан совершили покушение на убийство двух местных жителей, после чего скрылись на автомобиле". Кроме того, стало известно о непринятии мер правоохранительными органами по обращению жильцов дома, где поселились мигранты, допускавшие правонарушения. Во Владивостоке возбуждены

Тезис, что российская экономика зависима от мигрантов, является лживым, только 13% из них работают в реальном секторе — в строительстве, сказал член президентского Совета по правам человека Кирилл Кабанов . «Какой, извините, плюс от доставщика в нашей экономике? 70% из них не платят налоги. Свыше 70. Это официальные данные нашей налоговой». При этом Россия тратит много денег на социальные выплаты семьям мигрантов.

«Они же приезжают с огромными семьями. Наши граждане, многодетные семьи, не получают таких денег. Потому что у нас многодетная семья — 3-4 человека. А у них — 5-6. При этом они разводятся. И говорят, что я многодетная мать-одиночка. А льготы — из наших карманов. Они ничего не вкладывают». За 2023 год в РФ приехали 3,5 млн мигрантов.

В Москве водитель из Таджикистана, получивший в 2018 году гражданство РФ оскорбил и пытался ударить пассажирку, когда она попросила его не смотреть видео за рулём.

Также в Москве силами общественников найден и задержан дворник из Узбекистана, Также в Москве силами общественников найден и задержан дворник из Узбекистана, домогавшийся десятилетней девочки.

Телеграм-канал "Многонационал" сообщает о нападениях мигрантов на детей в Ярославле (взрослый поощрил своих детей избить другого ребёнка) и Ленобласти (взрослый отнял самокат у чужого ребёнка, чтобы отдать своему).