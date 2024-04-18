Мигрант зарезал москвича, сделавшего ему замечание за неправильную парковку
- 18.04.2024, 16:10,
- Новости
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Человеком, зарезавшим москвича за замечание о неправильной парковке, оказался, предположительно, азербайджанец, который на момент совершения убийства находился в РФ незаконно, но ранее у него была регистрация.
По данным следствия
, в среду, 17 апреля, 21-летний Шахин Аббасов припарковал свой автомобиль на тротуаре вблизи подъезда жилого дома, что стало причиной конфликта с 24-летним местным жителем Кириллом Ковалёвым. В ходе разбирательств подозреваемый сначала избил своего оппонента руками и ногами, после чего воткнул ему нож в живот, далее они вместе с братом скрылись, и их до сих пор разыскивают.
По данным телеграм-канала "Многонационал", в доме, возле которого произошло убийство, живут его отец и брат, а на "Тойоте", из-за которой произошёл конфликт, числится более ста штрафов, в том числе за парковку в неправильном месте.
Дело переквалифицировано
на более тяжкую статью: "Убийство, совершённое группой лиц из хулиганских побуждений".