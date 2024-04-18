Мигрант зарезал москвича, сделавшего ему замечание за неправильную парковку

Человеком, зарезавшим москвича за замечание о неправильной парковке, оказался, предположительно, азербайджанец, который на момент совершения убийства находился в РФ незаконно, но ранее у него была регистрация.

телеграм-канала "Многонационал", в доме, возле которого произошло убийство, живут его отец и брат, а на "Тойоте", из-за которой произошёл конфликт, числится

, в том числе за парковку в неправильном месте.