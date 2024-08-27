Во Франции и США задержание Павла Дурова увеличило популярность Телеграма

Популярность соцсети "Телеграм" выросла в ряде стран после задержания основателя и владельца мессенджера Павла Дурова. Во Франции "Телеграм" поднялся на первое место в категории «Социальные сети» в App Store и стал третьим в общем рейтинге приложений, в США в определенный момент приложение поднялось на вторую строчку по количеству скачиваний среди соцсетей.

По информации "Рейтерс", со ссылкой на полицию Франции, Дурова обвиняют в отказе от сотрудничества по вопросам финансовых и киберпреступлений. Дуров остаётся под арестом, официально обвинения ему пока не предъявлены. В апреле Дуров дал интервью американскому журналисту Такеру Карлсону, рассказав о попытках давления со всех сторон и о том, что в ряде случаев ему приходится идти на встречу требованиям правительств и корпораций.