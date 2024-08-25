 

Контроль за глобальными социальными сетями как составляющая трансформации миропорядка: арест Дурова.

Основателя VK и «Телеграма» Павла Дурова задержали во Франции. Миллиардера уже поместили под стражу, где он будет ожидать решения суда. По данным журналистов, его задержали при выходе из своего частного самолета на взлетной полосе аэропорта  Ле Бурже (пригород Парижа). Борт прибыл из Азербайджана. Бизнесмена сопровождали телохранитель и женщина.

По информации СМИ, Дуров не сотрудничал с французскими силовиками. Уточняется, что претензия местных властей к мессенджеру связана с зашифрованными сообщениями. «На протяжении многих лет это стало платформой номер один для организованной преступности»,— рассказал следователь.

Дурова отправили под стражу. Как сообщают журналисты, в воскресенье ему могут предъявить многочисленные обвинения. В их числе: «терроризм, наркотики, мошенничество, отмывание денег» и т. д. Ему грозит 20 лет лишения свободы.

Дуров получил гражданство Франции в 2021 году. Соответствующий указ подписал Жан Костекс, который занимал пост премьера. Миллиардер предстанет перед судом как гражданин Франции.
Ранее предпринимателя объявили персоной нон грата во Франции. Он старался не посещать европейские страны, выбирая Эмираты, Южную Америку и страны бывшего СССР.


Вот мои замечания в этой связи:

1. Для того, чтобы разобраться в скрытых и глубинных мотивах ареста Дурова, необходимо определить на какой стороне Телеграм больше обеспечивал успех в информационной войне между Россией и коллективным Западом. Следовательно может возникнуть предположение, что этот арест связан с усилением информационной войны против России и незападных стран странами коллективного Запада и США с помощью телеграм-канала.


2. Правовая оценка продавцов различными инструментами, услугами, оружием, средствами связи, интернет-связями - мутная тема, так как покупателями этих различных продуктов может быть криминал, различные политические радикальные субъекты и др. Владельцы таких мировых инструментов, в частности, Дуров находятся в особых правовых условиях.


3. Объективная истина в этой сфере невозможна. Поэтому наказание идёт на основании проявленного отношения этими владельцами глобальных сетей со стороны общественных и политических структур разных стран. Это и есть та самая триггерная зона, где происходят ключевые события в сфере противостояния коллективного Запада и незападных стран.

4. Насколько Дуров превратится в эдакого представителя "интернет-демократии" аля - Ассанджа покажет только время. Бенефициары Ассанджа - мутная тема. Ассандж не имел больших капиталов, а Дуров имеет мощнейшие капиталы в мире. И всё будет зависеть от этих капиталов. Волшебные финансовые превращения Дурова, видимо, связаны не только с его талантом предпринимателя.


5. Версию, связанную с его криптами и тех, кто сделал на них ставки, отметать нельзя.


6. Версию о конкуренции с Маском вполне может быть.


7. Уверен, что всё происходящее вокруг Дурова связано с вхождением коллективного Запада и США в агонию, вызванную трансформацией миропорядка, особое место в котором занимают социальные сети.


 

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» Основателя «ВКонтакте» Павла Дурова попытались ограбить в США
» Павел Дуров ушёл и вернулся
» Фонд UCP выкупил акции двоих из совладельцев "ВКонтакте"
» Сбитый инспектор опознал в нарушителе основателя "ВКонтакте" П.Дурова
» Главу "ВКонтакте" вызвали в прокуратуру
Материал недели
Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Публикации
Продавец мировым коммуникационным \

Продавец мировым коммуникационным "кислородом": анализ ситуации Павла Дурова.

Прилетел вдруг волшебник: парижская аватара Павла Дурова

Прилетел вдруг волшебник: парижская аватара Павла Дурова

Румыния и Молдавия. Кризис идентичности и уроки для русских

Румыния и Молдавия. Кризис идентичности и уроки для русских

\

"У нас всё было, теперь ничего нет". О чём говорят беженцы из приграничья

Проблема идентификации происходящего в Курской области

Проблема идентификации происходящего в Курской области

Дом коммунальных ужасов

Дом коммунальных ужасов

Главные темы
Выборы президента РФ Госдума РФ Интернет Коррупция Новые законы Правительство
все темы →
Рейтинги
  • Самое читаемое
  • Все за сегодня
История моего пятидесятисемитства

История моего пятидесятисемитства

Уроки Навального

Уроки Навального

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Серебренников: режиссерская трагедия

Серебренников: режиссерская трагедия

Конфигурация российской власти. Продолжение

Ростов переименуют в Ростов Великий, строительство русских печей в Челябинской области выросло на 400%

  • 18:14
  • 26
Продавец мировым коммуникационным \

Продавец мировым коммуникационным "кислородом": анализ ситуации Павла Дурова.

Доля ненефтегазовых доходов в бюджете РФ составила две трети

  • 17:04
  • 124

Шестнадцатилетний Адам Кадыров получил высшую награду Чечни

  • 16:51
  • 117

Украинцы атакуют российские регионы, погибшие и раненые в Белгородской области, ДНР, Саратове

  • 15:13
  • 174

Вопрос о польских репарациях России и Германии за подрыв Северных Потоков должен войти в переговорную повестку

  • 03:18
  • 261
АПН в соцсетях
  • Вконтакте
  • Facebook
  • Telegram
APN.ru