Прилетел вдруг волшебник: парижская аватара Павла Дурова

Как бы ни хотелось истерзанной событиями душе высокой интриги и изящного заговора, но иногда банан - это просто банан, баран - просто баран, и сигара - всего лишь сигара, несмотря на вид сверху, ракурс сбоку и впечатляющие тени на стене.

Французская прокуратура ещё не сделала никаких официальных заявлений по аресту Павла Дурова в аэропорту Ле Бурже. Европейская пресса замерла, напряглась и приготовилась к прыжку, ожидая подтверждения, с какой ноги и в какую сторону метнуться. А весь русскоязычный и укро-созвучный сегмент интернета уже выдал рекордное количество толкований этого неожиданного события.

Событие, на самом деле, было ожидаемым. Не только потому, что под *"Телеграм"(*Телеграм – входит в перечень запрещённых мессенджеров РФ с 2023 года) копали аж с 2016г, усердно поминая всуе его "русское" происхождение, большой успех и полное неподчинение надзору «всея политкорректности».

И не столько потому, что, по твёрдому убеждению, спущенному свыше, именно в *"Телеграме"(*Телеграм – входит в перечень запрещённых мессенджеров РФ с 2023 года), кроме всех известных политических деятелей, свободно общаются все преступные и террористические группировки планеты, а его создатель настырно отказывается сотрудничать с силами всемирного правопорядка.

Если уж выкладывать всю ужасающую правду до конца, то первой вывалится удручающая констатaция: на каждого "русского хакера" найдётся другой "русский хакер". То, что зашифровал один, расшифрует другой. Поэтому, как верно замечает классика, "скрипач не нужен". Без него обойдутся.

Зато совершенно необходим мальчик для битья. Для публичной порки. Прямо сейчас. Чтоб другим неповадно было. Чем крупнее мальчик, тем внушительнее угроза наказания.

И ключ найдут, и в зуб дадут. А не найдут ключ, так найдут лазейку. Надкусят, да выбросят, и сервис, и репутацию. Лучше не ломаться, а живенько пойти на сделку с совестью и сотрудничество с властями. Здесь упорство не поможет. Это вам не Виктор Бут и не Мария Бутина, здесь никого ни на кого менять не будут: у Павла Дурова двойное гражданство. Так что, ни обмена, ни экстрадации не предвидится.

А предвидится поле чудес и непочатый край возможностей. Например, «вмешательство России в беспорядки Новой Каледонии через Азербайджан» (Дуров прилетел из Азербайджана, над которым, с начала каледонских беспорядков, висит подозрение в потакании оным; Азербайджан в последнее время что-то такое с Россией обсуждает и Дуров мог что-то эдакое обсудить в Азербайджане...) Или ещё похлеще: предоставление площадки для свободного общения группировкам исламистских террористов. Это сейчас в Европе самый больной вопрос. Мальчик для битья нужен, как никогда.

Опять же, американские выборы, - Трамп и *"воукисты", Трамп и мировые резервы *педофилии, Трамп и помощь Украине, - и это сейчас в Европе больной вопрос: Трамп придёт, прицелы наведёт и где тогда все евросоюзники будут столоваться?

Вообще говоря, методика давно известная и много раз успешно опробированная не абы кем, а непосредственно ООН: если проваливается какая-нибудь тайная операция,негласное военное вмешательство или, наоборот, невмешательство, приведшее к человеческим жертвам (вспомните геноцид в Руанде или осаду Жадовиля в Конго), нужно просто назначить виноватого, чтобы отвести тень с плетня «обьединённых наций».

В данном конкретном случае, тень необходимо отвести с плетня Евросоюза, с его полным бездействием в отношении нелегальной миграции и исламистского терроризма. С его истошными усилиями по ужесточению модерации остатков свободы слова. С его красноречивой резолюцией, принятой на последнем Давосском экономическом форуме (см. "Davos Global Risks Report 2024"), обрекающей "неправильную информацию" на безжалостное уничтожение всеми средствами.

Под "неправильной" понимaется любая информация, противоречащая яростно навязываемой доктрине евросоюзной политкорректности, как то: климатическая угроза и её сопутствующие императивы - неограниченная обязательная миграция, полное слияние и растворение национальных государств, культур и различий в единой массе и единой мысли, полное послушание евросоюзных народов единому центру и тщательное исполнение его директив.

Любая информация, способствующая брожению умов в направлении, неугодном этому единому центру должна быть строго цензурирована и быстро уничтожена. Любой источник, не подчиняющийся правилам единого центра, должен быть обезврежен.

Гадать, зачем Павел Дуров прилетел поужинать и дозаправиться в Париж, зная, что над его бедовой головой висит мандат об аресте на французской территории можно беспечно и бесконечно. Иногда банан - это просто банан, а дозаправка – отнюдь не хитрый ход и не тайная операция.

Дожидаясь официального заявления префектуры, пресса уже по третьему кругу высасывает из пальца многоразовые банальностио "таинственном предводителе *Телеграма" (*Телеграм – входит в перечень запрещённых мессенджеров РФ с 2023 года), хранящем секреты великих мира сего. Французским читателем, и впрямь, безумно интересно узнать, что когда Павлу было 11 лет, он не пошёл смотреть балет, но пообещал сам себе «становиться каждый день умнее, сильнее и свободнее...»

А между тем, не слишком внимательные читатели, совершенно задёрганные разношёрстной информацией, то про идущие там и здесь войны, то про грядущие номинации французских министров, легко пропустили намеренно не замеченную широкой прессой интересную деталь.

Буквально накануне внезапного прилёта Павла Дурова в парижский аэропорт, хорошо известная целому миру корпорация *"Мета"(*"Мета" - признана экстремистской организацией и запрещена на территории РФ), с её *Фейсбуком(*Фейсбук-социальная сеть, принадлежащие *Meta (признана экстремистской организацией и запрещена на территории РФ) – запрещён на территории РФ) и *Инстаграмом(*Инстаграм - социальная сеть, принадлежащие *Meta (признана экстремистской организацией и запрещена на территории РФ) – запрещён на территории РФ), столь же внезапно и без единой озвученной причины заблокировала целый ряд аккаунтов с большим числом подписчиков (от 160.000 и более). Отметьте, что все без исключения заблокированные аккаунты принадлежат популярным блогерам, публицистам, журналистам, представителям культурных ассоциаций и даже целому СМИ («Occidentis») - внимание!- право-консервативного толка, ратующим за так называемую «национальную идентичность» - абсолютное табу в евросоюзной идеологии. Ещё раз: все, без исключения.

Владельцы аккаунтов, в течение 180 дней, имеют право опротестовать блокировку, не перед судом, но перед самой корпорацией, которая любезно рассмотрит их аргументы и вынесет окончательное решение. В противном случае, по истечении 180 дней, аккаунты будут уничтожены. Ибо нечего мутить мозги крамольными идеями в «свободном» мире несогласных с ультра левацкой идеологией исламо-гошизма.

Никакой официальной причины для блокировки аккаунтов целого ряда известных людей, с ордами подписчиков названо не было. Да и как вы представляете себе вердикт, типа «аккаунт блокируется, потому что его владелец думает неправильно и позволяет себе выражать мысли, не соответствующие обязательной доктрине политкорректности»?..

Несколько известных политиков (Эрик Земмур, Николя Дюпон-Эньян и др.) выразили возмущение, быстро заглушённое новостями о бомбардировках "Хезболлы"и очередным поджогом синагоги в приморском городе Ля Гранд-Мотт.

И тут, как волшебник в голубом вертолёте, в парижский аэропорт Ле Бурже прибыл Павел Дуров...

Недоуменные лица французских журналистов, а также их редакции выражают шаблонную надежду, что либо недоразумение скоро разрешится, либо волшебнику быстро предъявят разумное и обоснованное обвинение в чём-нибудь более существенном, нежели "отказ делиться" личными данными и личной перепиской пользователей с мировым правительством и его местными "властями".

А всё серьёзнее ошалевающей публике предлагают бесплатное (пока) кино, про свободу слова, жеста и передвижения в пространстве.

И ещё шараду, с ребусом и кроссвордом: если вы в хозяйственном магазине или автосалоне купите автомобиль и бензопилу, а потом задавите кого-нибудь или распилите, - нужно ли отдавать под суд, вместе с вами, продавцов, рекламщиков и владельца соседнего бистро, где вы с приятелями щедро обмыли сделку?..

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*"Мета" - признана экстремистской организацией и запрещена на территории РФ.

*Фейсбук - социальная сеть, принадлежащие *Meta (признана экстремистской организацией и запрещена на территории РФ) – запрещён на территории РФ.

*Инстаграмм- социальная сеть, принадлежащие*Meta (признана экстремистской организацией и запрещена на территории РФ) – запрещён на территории РФ.

*Телеграм – входит в перечень запрещённых мессенджеров РФ с 2023 года.

*ЛГБТ - внесено в перечень террористических и экстремистских организаций и запрещено на территории РФ