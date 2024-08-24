Пожар на нефтебазе в Ростовской области не утихает с 18 августа

Пламя на нефтебазе в Пролетарске Ростовской области не утихает с 18 августа. 23 августа украинцы атаковали нефтебазу повторно, стремясь к тому, чтобы горение распространилось на цистерны с керосином. Дым окутал весь город и дошёл до соседних Новочеркасска, Сальска и других населённых пунктов. Потушить огромное возгорание пока не получается, хотя в тушении задействованы больше 600 спасателей, авиация и пожарный поезд. По словам очевидцев, в городе тяжело дышать из-за густого чёрного дыма, но Роспотребнадзор заверяет, что качество воздуха в Пролетарске не вызывает опасений.

Ранее сообщалось, что ВСУ атаковали нефтебазу ещё раз сразу после первого обстрела, тогда пострадали 42 сотрудника МЧС, 15 из них были госпитализированы, пятеро попали в реанимацию.