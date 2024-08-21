 

Электронные модели региональных территориальных схем обращения с отходами

Для организации и осуществления деятельности по сбору, накоплению, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию и захоронению отходов в каждом регионе утверждена территориальная схема обращения с отходами.
 
 
В соответствии с Постановлением Правительства РФпри разработке территориальных схем в субъектах РФиспользуются различные карты, космо-и аэрофотосьемочные материалы территорий; данные по нормативам накопления и образования отходов, данные статнаблюдения и другая информация. Есть универсальные требования к структуре терсхем.
 
 
На сегодня во всех регионах есть электронные модели таких территориальных схем, но иногда их не просто обнаружить – ссылки могут отсутствовать на официальных порталах органов власти, но быть внутри прикрепленных файлов с документами.
Мониторинг в 2023 году показал серьезные различия между наполнением электронных моделей территориальных схем в разных регионах, также иногда выявлялось отсутствие обновления сведений. Например, в 2023 году были опубликованы данные за 2021 год. Кроме того, анализ стоимости контрактов на создание электронных моделей территориальных схем в отдельных регионах показал существенную разницу в цене на, казалось бы, схожую работу:
 
 
• 11,5 млн руб. в Смоленской области;
• 10,9 млн руб. в Липецкой области;
• 3 млн руб. в Белгородской области;
• 1,9 млн руб. во Владимирской области;
• 584,1 тыс. руб. в Магаданской области.
 
Причем, наш анализ не позволил выявить причину столь существенной разницы в цене создания этих цифровых платформ.
 
В прошлом году Российский экологический оператор разработал типовое решение по созданию электронных моделей, которое должно позволить оптимизировать работу региональных операторов. Согласно данным, размещенным на сайте РЭО, в настоящее время таким решением воспользовались более 20 субъектов России(например - Хабаровский край, Мурманская область, Республика Калмыкия и т.д.). Данную инициативу оцениваем положительно, так как синхронизация информации, идентичность ссылок и форматов всегда приводят к порядку. Конечно, хотелось бы иметь такое решение до расходов бюджетов на старые системы. Кроме того, у части регионов стали доступны сразу две электронных модели терсхем, что может привести к определенной путанице.

Материал подготовлен экспертом «Народный фронт.Аналитика» Ольгой Поздняковой.
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APN.ru