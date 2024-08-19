Как научиться видеть люсидные сны

Люсидные сны - сны, когда человек понимает, что спит, - хотя бы раз в жизни бывают у каждого второго. Но лишь примерно у 20% людей они бывают хотя бы раз в месяц, и у 1% - чаще, чем раз в неделю. У людей, которые часто видят люсидные сны, развита область мозга, отвечающая за логику и рационализацию.

Люсидные сны хороши тем, что они управляемы: осознавая, что спишь, сон можно произвольно менять и таким образом избавиться от кошмара или превратить нейтральный сон в приятный.

Существуют приёмы для развития способности видеть управляемые сны:

- в течение дня иногда спрашивать себя, реально ли то, что видишь (таким образом вырабатывается привычка делать то же во сне),

- ставить будильник так, чтобы он разбудил вас преждевременно (например, через пять часов после засыпания), и какое-то время бодрствовать перед следующим засыпанием, чтобы обострить контроль,

- проснувшись среди ночи, перед засыпанием сказать себе: "Когда я засну, я буду знать, что сплю" - это мнемонический приём, позволяющий проводить границу между сном и явью.