Как научиться видеть люсидные сны

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Люсидные сны - сны, когда человек понимает, что спит, - хотя бы раз в жизни бывают у каждого второго. Но лишь примерно у 20% людей они бывают хотя бы раз в месяц, и у 1% - чаще, чем раз в неделю. У людей, которые часто видят люсидные сны, развита область мозга, отвечающая за логику и рационализацию.
Люсидные сны хороши тем, что они управляемы: осознавая, что спишь, сон можно произвольно менять и таким образом избавиться от кошмара или превратить нейтральный сон в приятный. 
Существуют приёмы для развития способности видеть управляемые сны:
- в течение дня иногда спрашивать себя, реально ли то, что видишь (таким образом вырабатывается привычка делать то же во сне),
- ставить будильник так, чтобы он разбудил вас преждевременно (например, через пять часов после засыпания), и какое-то время бодрствовать перед следующим засыпанием, чтобы обострить контроль,
- проснувшись среди ночи, перед засыпанием сказать себе: "Когда я засну, я буду знать, что сплю" - это мнемонический приём, позволяющий проводить границу между сном и явью.
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