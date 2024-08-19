Украинцы разрушили последний мост через Сейм, в Ростовской области после атаки ВСУ 18 раненых

В результате атаки БПЛА в Пролетарском районе Ростовской области, где загорелся склад с дизельным топливом,

восемнадцать человек,

пятеро - в тяжёлом состоянии. Н

а территории Пролетарского городского поселения Пролетарского района с 00:00 19 августа введен режим чрезвычайной ситуации.