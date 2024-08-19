 

Украинцы разрушили последний мост через Сейм, в Ростовской области после атаки ВСУ 18 раненых

ВСУ разрушили третий (последний) мост через реку Сейм в Курской области. Разрушены три пролёта. Заявляется, что это не помешает проводить эвакуацию мирных жителей из Курской области на лодках, а российские военные "полностью обеспечены понтонными переправами".
В результате атаки БПЛА в Пролетарском районе Ростовской области, где загорелся склад с дизельным топливом, ранены восемнадцать человек, пятеро - в тяжёлом состоянии. На территории Пролетарского городского поселения Пролетарского района с 00:00 19 августа введен режим чрезвычайной ситуации.
Также в тяжёлом состоянии один из пострадавших при обстреле Лисичанска.
Два мирных жителя ранены при обстреле ВСУ Петровского района Донецка.
Обстреливается Каменско-Днепровский округ Запорожской области, разрушен дом, повреждены три автомобиля.
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