Украинцы разрушили последний мост через Сейм, в Ростовской области после атаки ВСУ 18 раненых

ВСУ разрушили
третий (последний) мост через реку Сейм в Курской области. Разрушены три пролёта. Заявляется, что это не помешает проводить эвакуацию мирных жителей из Курской области на лодках, а российские военные "полностью обеспечены понтонными переправами".
В результате атаки БПЛА в Пролетарском районе Ростовской области, где загорелся склад с дизельным топливом, ранены восемнадцать человек, пятеро - в тяжёлом состоянии. На территории Пролетарского городского поселения Пролетарского района с 00:00 19 августа введен режим чрезвычайной ситуации.
Два мирных жителя ранены
при обстреле ВСУ Петровского района Донецка.
Обстреливается Каменско-Днепровский округ Запорожской области, разрушен
дом, повреждены три автомобиля.