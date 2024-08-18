 

В Британии за участие в беспорядках судят женщину, которая купила яйца. Более ста британцев уже признаны виновными

Более ста жителей Британии уже признаны виновными и осуждены на сроки до шести лет тюрьмы в результате антимигрантских беспорядков, которые в конце июля прошли множестве городов страны после резни, устроенной руандийцем в Саутпорте (убил троих детей и ранил ещё восьмерых, а также двоих взрослых). Обвинения в нарушении общественного порядка предъявлены более чем пятистам участникам протестов, причем примерно четверть из них - это люди моложе 21 года. Самым молодым задержанным оказался одиннадцатилетний мальчик, а одну пятидесятидвухлетнюю женщину официально обвинили в том, что она купила яйца, которые протестующие кидали в полицейских. Сама она при этом даже не присутствовала, однако её заключили под стражу.

В то же время, как следует из британских правительственных опросов, две трети британцев поддерживают антимигрантские требования протестующих и более половины британцев не доверяют судебным органам, которые выносят приговоры участникам беспорядков. 

Кроме того, британские власти ужесточили контроль над СМИ и соцсетями. В 2023 году был принят закон об онлайн-безопасности, согласно которому платформам грозит штраф в размере 10% от их ежегодного дохода за отказ удалять запрещенный контент, в который должен попасть даже материал "легальный, но вредоносный" (так называемая malinformation).

Правая партия Reform UK, выступающая за ужесточение миграционной политики, получила на июльских выборах более 4 млн голосов (14%), став таким образом третьей политической силой в стране, но из-за особенностей устройства политической системы это никак не выразилось в законодательном поле. 



 


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APN.ru