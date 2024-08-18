Это были поляки, а не украинцы

...как неоднократно указывали публично официальные
лица, подрыв произошёл на глубине 70-80 метров. Рекорд погружения с
легководолазным оборудованием, если нам не изменяет память, составляет
около 330-350 метров. А уж глубины, на которых находятся трубы обоих
"Северных Потоков" для аквалангистов - достаточно проходные. Расстояние
до польского побережья таково, что перебросить в район операции
достаточное количество исполнителей и оборудования на частной яхте -
более чем реально. Для минирования хватило бы с избытком 3-4 человек,
хотя, в пределе это мог бы быть и один. Яхте или частному грузовому
кораблю было бы даже не обязательно светиться возле труб. Доставка
аквалангистов могла бы производиться с использованием подводных
скутеров/буксировщиков, предназначенных для того, чтобы перевозить
аквалангистов. Кстати, выпускаемый в Польше подводный скутер 1978 года разработки, по сведениям из Википедии, имеет запас хода 93
километра. Разумеется, мы не утверждаем, что поляки плавают только на
польском. Могла быть использована и более поздняя и более совершенная
модель другой страны производства. Но заявленные характеристики наводят
на мысль о том, что, в принципе, при определённом уровне настырности и
доступных ресурсов, район пролегания Северных Потоков был бы доступен
аквалангистам даже с берега, без использования корабля.
Необходимый объем взрывчатки не очень-то велик. Он
мог бы исчисляться не более, чем сотнями килограмм на трубу. Лень и нет
полных сведений чтобы рассчитывать, но, скорее всего, хватило бы и
десятков. Доступные в промышленности вещества для проведения взрывов во
время горных работ устойчивы к воде, и, более того, штатно пригодны для
подводных взрывов. Саму взрывчатку, в стране, в которой, напомним, свыше
10% людей, занятых в промышленности, а именно ~220 тысяч человек,
заняты в горной добыче, достать несложно. Несложно было бы и скрыть её
от учёта, замаскировав её трату штатно ведущимися взрывными работами.
Полагаем, определённые сложности у инициативной группы могли бы
возникнуть со взрывателями. А может быть и не возникли бы. В любом
случае, мы уверены, что в Польше имеется масса квалифицированных
инженеров-взрывотехников, которые по силам решать подобные задачи.
Итак, гражданского происхождения взрывчатка,
команда от трёх-четырёх до десятка человек, включая аквалангистов,
взрывотехника и обеспечивающий персонал. И денежный ресурс, необходимый
для закупки снаряжения, оборудования, создания временной базы и
заметания следов.
Если оценивать проект по системе "палец-потолок",
для его реализации вряд ли бы ушла сумма, превышающая десяток миллионов
евро. Но, скорее всего, при наличии уже готового судна у доверенных
людей, инициативной группе удалось бы уложиться в два или три.
Прошло меньше года, и осуществившие информационный вброс иностранные пиарщики (нет, не разведчики) учли, наконец, реалии, прекратив гундеть про таинственные российские подлодки, недозасечённые шведами на Балтике.
Вопрос об авторстве данной авантюры, как в части планирования, так и непосредственного исполнения, пока, с нашей точки зрения, более чем очевиден.
Яхта - польская, оперировала с польского берега. Попытка вписать в эту историю Украину выглядит натягиванием совы на глобус.
У Украины нет кадров, способных к полноценному планированию и быстрому, такому, чтоб Зеленский не успел остановить, осуществлению настолько сложных диверсионно-технических проектов.
Нет, очевидно, что взять в подручные пару-тройку украинских дураков поляки и могли бы, но, с большей степенью вероятности, на украинцев просто спихнули всю ответственность, оформив аренду так, чтобы все ходы вели в сторону Украины. Подумайте сами - некая фирма, которая, как внезапно стало известно журналистам десяток лет работала в Польше, чтобы "прикрывать операции украинской военной разведки". О её существовании были в курсе спецслужбы Голландии, США, а поляки, типа, были не причём?
И данные конкретной яхты, арендованные именно этой конкретной фирмой всплывают именно сейчас. Так же как и сведения о том, что аренда яхты, с которой взрывали газопроводы, оформлялась именно на резидентуру военной разведки Украины, других вариантов ваще не было.
Станиславский похлопал бы в ладоши, три раза хохотнул бы, а потом, сказал бы "не верю".
Мы тоже. Заказ яхты, с которой была осуществлена величайшая по масштабу диверсия в мировой истории не мог быть перепутан с заказом пиццы. Если её делали на фактическую резидентуру украинской разведки в Польше, а не на случайное подставное лицо, не на транзитного бизнемена, не имеющего корней в стране - значит это было сделано специально. Не сложно предположить кто инициировал этот ход (спецслужбы Польши) и не сложно зачем (перевести стрелки с Польши на Украину).
Ни одно нормальное государство не подписалось бы делать такое под своим флагом и со стороны фактических организаторов и финансистов проекта было вполне разумно запустить подобный подставной след.
Полагаем, что раз уже был пущен в ход этот план прикрытия ситуации, дальше, конечно, начнут всплывать подробности, которые будут опрокидывать продвигаемую американской и немецкой прессой версию.