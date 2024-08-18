 

Это были поляки, а не украинцы

АПН - едва ли не единственное СМИ, которое, опираясь на собственную экспертизу, ещё в прошлом году написало о том, что подрыв Северных Потоков был осуществлён дайверами с частной яхты. В то время, как многочисленные псевдоэксперты и, к сожалению, даже поверившие им российские официальные лица рассказывали журналистам про таинственные батискафы, лошарики и прочие супертехнологии, якобы необходимые для проведения диверсии, мы заранее оценили реальные ресурсы, которые нужно было бы потратить для подобной операции.
 
Не постесняемся большого объёма самоцитирования:
 
...как неоднократно указывали публично официальные лица, подрыв произошёл на глубине 70-80 метров. Рекорд погружения с легководолазным оборудованием, если нам не изменяет память, составляет около 330-350 метров. А уж глубины, на которых находятся трубы обоих "Северных Потоков" для аквалангистов - достаточно проходные. Расстояние до польского побережья таково, что перебросить в район операции достаточное количество исполнителей и оборудования на частной яхте - более чем реально. Для минирования хватило бы с избытком 3-4 человек, хотя, в пределе это мог бы быть и один. Яхте или частному грузовому кораблю было бы даже не обязательно светиться возле труб. Доставка аквалангистов могла бы производиться с использованием подводных скутеров/буксировщиков, предназначенных для того, чтобы перевозить аквалангистов. Кстати, выпускаемый в Польше подводный скутер 1978 года разработки, по сведениям из Википедии, имеет запас хода 93 километра. Разумеется, мы не утверждаем, что поляки плавают только на польском. Могла быть использована и более поздняя и более совершенная модель другой страны производства. Но заявленные характеристики наводят на мысль о том, что, в принципе, при определённом уровне настырности и доступных ресурсов, район пролегания Северных Потоков был бы доступен аквалангистам даже с берега, без использования корабля.
 
Необходимый объем взрывчатки не очень-то велик. Он мог бы исчисляться не более, чем сотнями килограмм на трубу. Лень и нет полных сведений чтобы рассчитывать, но, скорее всего, хватило бы и десятков. Доступные в промышленности вещества для проведения взрывов во время горных работ устойчивы к воде, и, более того, штатно пригодны для подводных взрывов. Саму взрывчатку, в стране, в которой, напомним, свыше 10% людей, занятых в промышленности, а именно ~220 тысяч человек, заняты в горной добыче, достать несложно. Несложно было бы и скрыть её от учёта, замаскировав её трату штатно ведущимися взрывными работами. Полагаем, определённые сложности у инициативной группы могли бы возникнуть со взрывателями. А может быть и не возникли бы. В любом случае, мы уверены, что в Польше имеется масса квалифицированных инженеров-взрывотехников, которые по силам решать подобные задачи.
 
Итак, гражданского происхождения взрывчатка, команда от трёх-четырёх до десятка человек, включая аквалангистов, взрывотехника и обеспечивающий персонал. И денежный ресурс, необходимый для закупки снаряжения, оборудования, создания временной базы и заметания следов.
 
Если оценивать проект по системе "палец-потолок", для его реализации вряд ли бы ушла сумма, превышающая десяток миллионов евро. Но, скорее всего, при наличии уже готового судна у доверенных людей, инициативной группе удалось бы уложиться в два или три.
 
Прошло меньше года, и осуществившие информационный вброс иностранные пиарщики (нет, не разведчики) учли, наконец, реалии, прекратив гундеть про таинственные российские подлодки, недозасечённые шведами на Балтике.
 
Вопрос об авторстве данной авантюры, как в части планирования, так и непосредственного исполнения, пока, с нашей точки зрения, более чем очевиден.
 
 
Яхта - польская, оперировала с польского берега. Попытка вписать в эту историю Украину выглядит натягиванием совы на глобус.
У Украины нет кадров, способных к полноценному планированию и быстрому, такому, чтоб Зеленский не успел остановить, осуществлению настолько сложных диверсионно-технических проектов.
 
Нет, очевидно, что взять в подручные пару-тройку украинских дураков поляки и могли бы, но, с большей степенью вероятности, на украинцев просто спихнули всю ответственность, оформив аренду так, чтобы все ходы вели в сторону Украины. Подумайте сами - некая фирма, которая, как внезапно стало известно журналистам десяток лет работала в Польше, чтобы "прикрывать операции украинской военной разведки". О её существовании были в курсе спецслужбы Голландии, США, а поляки, типа, были не причём?
 
И данные конкретной яхты, арендованные именно этой конкретной фирмой всплывают именно сейчас. Так же как и сведения о том, что аренда яхты, с которой взрывали газопроводы, оформлялась именно на резидентуру военной разведки Украины, других вариантов ваще не было.
 
Станиславский похлопал бы в ладоши, три раза хохотнул бы, а потом, сказал бы "не верю".
 
Мы тоже. Заказ яхты, с которой была осуществлена величайшая по масштабу диверсия в мировой истории не мог быть перепутан с заказом пиццы. Если её делали на фактическую резидентуру украинской разведки в Польше, а не на случайное подставное лицо, не на транзитного бизнемена, не имеющего корней в стране - значит это было сделано специально. Не сложно предположить кто инициировал этот ход (спецслужбы Польши) и не сложно зачем (перевести стрелки с Польши на Украину).
 
Ни одно нормальное государство не подписалось бы делать такое под своим флагом и со стороны фактических организаторов и финансистов проекта было вполне разумно запустить подобный подставной след.
 
Полагаем, что раз уже был пущен в ход этот план прикрытия ситуации, дальше, конечно, начнут всплывать подробности, которые будут опрокидывать продвигаемую американской и немецкой прессой версию.
 
 
 
 
 
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