 

"Уолл-стрит джорнал" написал, как готовился подрыв "северных потоков"; Зеленский требует у Запада дальнобойные ракеты

По данным "Уолл-стрит Джорнал", приказ взорвать российские газопроводы "Северный поток" отдал главком ВСУ Валерий Залужный. Схема обсуждалась с американскими властями, но, как утверждает американское издание, ЦРУ якобы не давало одобрения на эту операцию.
Готовящуюся атаку на Курскую области украинцы также обсуждали с "западными партнёрами", при этом применяется западное вооружение, от танков до РСЗО. Президент Украины Владимир Зеленский настаивает, что Запад должен быть смелее и дать Украине дальнобойные ракеты.
Транзит российского газа в Европу через контролируемую украинцами территорию продолжает оставаться на максимуме.
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