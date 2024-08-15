По данным
"Уолл-стрит Джорнал", приказ взорвать российские газопроводы "Северный поток" отдал главком ВСУ Валерий Залужный. Схема обсуждалась с американскими властями, но, как утверждает американское издание, ЦРУ якобы не давало одобрения на эту операцию.
Готовящуюся атаку на Курскую области украинцы также обсуждали
с "западными партнёрами", при этом применяется западное вооружение, от танков до РСЗО. Президент Украины Владимир Зеленский настаивает
, что Запад должен быть смелее и дать Украине дальнобойные ракеты.
Транзит российского газа в Европу через контролируемую украинцами территорию продолжает
оставаться на максимуме.