Глава Газпрома: страны ЕС продолжают получать российский газ, даже если "отказались" от него

Российский газ продолжает поступать во "многие" страны Европы, которые якобы от него отказались, сказал глава "Газпрома" Алексей Миллер в интервью программе «Москва. Кремль. Путин». При этом конкретные цифры Миллер не назвал.

В хаб в австрийском Баумгартене российский газ доставляется по транзиту через территорию Украины (компрессорную станцию "Суджа").

На юг и юго-восток Европы газ поставляется в соответствии с подписанными контрактами.

«Поэтому, конечно же, российский газ есть на европейском рынке, не в малых объемах — даже в тех странах, которые декларируют, что у них, на их страновом рынке российского газа нет».