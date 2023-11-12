Российский газ продолжает поступать во "многие" страны Европы, которые якобы от него отказались, сказал глава "Газпрома" Алексей Миллер в интервью программе «Москва. Кремль. Путин». При этом конкретные цифры Миллер не назвал.
В хаб в австрийском Баумгартене российский газ доставляется по транзиту через территорию Украины (компрессорную станцию "Суджа").
На юг и юго-восток Европы газ поставляется в соответствии с подписанными контрактами.
«Поэтому, конечно же, российский газ есть на европейском рынке, не в малых объемах — даже в тех странах, которые декларируют, что у них, на их страновом рынке российского газа нет».
В западных СМИ продолжается бурление по поводу статьи в "Вашингтон Пост" о том, что за взрывами "Северных потоков" (посредством которых Россия могла поставлять газ в Европу в обход Украины) стоит украинский координатор исполнения полковник Роман Червинский. Президент Украины Зеленский всегда отрицал причастность Украины к подрыву "Северных потоков". При этом в "Вашингтон Пост" высказывается версия
, что Зеленский и не знал об этом, так как цепочка отчётности шла к главкому ВСУ Залужному.
Червинский в апреле этого года был арестован за злоупотребления служебным положением и находится в тюрьме. Свою причастность к подрыву "Северных потоков" он отрицает.