 

Жители Подольска обратились к Путину с просьбой запретить строительство миграционного центра; мигрантов станет труднее выдворить из РФ

Жители подмосковного Подольска -- уже не в первый раз -- обратились к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой воспрепятствовать открытию в Подольске миграционного центра, который, считают они, принесёт опасности и неудобства. Кроме того, они возмущены тем, что власти ничего не хотят делать для местных: 
— Для жителей ничего не хотите делать. Русских не останется здесь совсем скоро. Нет ни детских садов, ни школ, транспортная доступность нулевая. 
В Москве в ТЦ "Калейдоскоп" охранник из Узбекистана совершил нападение с ножом на человека. ТАСС уточняет, что мигрантов было двое: один напал с ножом, другой избил двух человек, им ранее знакомых.
Как сообщает канал "Многонационал", в Уфе охранники боулинга толпой ногами избили человека. Также в Башкирии мигранты из Азербайджана убили подсобного рабочего, который попытался воспрепятствовать их попытке ограбить работодателя.
В Петербурге девятерых уроженцев Узбекистана доставили в отделения полиции за массовую драку на отмечании дня рождения.
Также в Петербурге полиция задержала двух подростков из Узбекистана по подозрению в том, что они потушили Вечный огонь. 
В Рязани на оптовой базе №5 раздали повестки мигрантам, которые получили российское гражданство, но забыли встать на воинский учёт. В Екатеринбурге силовики в масках и с автоматами увезли мигрантов с фуд-корта в торговом центре «Гринвич» -- предположительно, тоже для постановки на воинский учёт.
Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству одобрил ко второму чтению поправки к закону о принудительном выдворении из РФ мигрантов. Теперь судья сможет -- если решит, что наказание в виде выдворения «является чрезмерным ограничением права на уважение частной жизни и несоразмерно целям административного наказания, а также в случае отсутствия государства, готового принять на своей территории лицо без гражданства» -- заменить выдворение штрафом в 40-50 тыс. рублей или обязательными работами, после чего мигрант-нарушитель продолжит нахождение на территории РФ.


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