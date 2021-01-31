Пользователи портала "Реддит" наказали Уолл-стрит на миллиарды долларов

Благодаря простоте доступа к фондовому рынку частные инвесторы в США заставили профессиональных игроков Уолл-стрит потерять миллиарды долларов. Объединившись на одном из форумов сайта Reddit, они посчитали недооценёнными акции продавца видеоигр GameStop и начали их массово скупать. Пользователям Реддита удалось добиться шорт-сквиза -- ситуации, при которой резкий взлёт акций заставляет владельцев коротких позиций массово закрывать их и выкупать бумаги, чтобы вернуть их брокеру и не потерять слишком много из-за неудавшейся ставки на падение цены. Эти покупки в свою очередь поднимают спрос и провоцируют ещё больший рост котировок. Итак, котировки взлетели, а ставившие на понижение профессионалы Уолл-стрит понесли крупные убытки. Теперь пользователи форума — а их более четырёх миллионов — скупают акции и других компаний, которые считают несправедливо оценёнными.





В этом им начало чинить препятствия приложение Robinhood, позволяющее инвесторам-любителям торговать акциями без комиссии. Именно с его помощью многие частные инвесторы играли на бирже. Сервис запретил пользователям покупать акции GameStop, Nokia, AMC и BlackBerry — компаний, ставших объектами скупки, — оставив только возможность продать их. Это привело людей с Реддита в ярость, на приложение подали коллективный иск за лишение инвесторов потенциальной прибыли. Ситуация привлекла внимание и Республиканской, и Демократической партий, которые пока что встали на сторону частных инвесторов. Было отмечено, что хотя они используют фондовый рынок как казино, но и игроки Уолл-стрит многие годы использовали его таким же образом.