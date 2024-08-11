В каких странах живут самые религиозные и нерелигиозные люди

По данным опросов
, которые проводил американский Исследовательский центр Пью в 102 странах по всему миру с 2008 по 2023 год, самые религиозные люди живут в Индонезии и Сенегале: здесь 98% опрошенных говорили, что религия очень важна в их жизни. Также 90% и более людей говорили о важности религии в Мали, Пакистане, на Шри-Ланке, в Танзании, Гвинее-Биссау, Гондурасе, Руанде. Замбия, Камерун, Гватемала, Марокко, Гана, Никарагуа, Кения, Либерия, Мозамбик, Нигерия также относятся к числу самых религиозных стран. К числу же наименее религиозных стран мира относятся: Япония (здесь менее 10% людей указывали, что религия играет важную роль в их жизни), Эстония, Чехия, Дания, Швейцария, Британия, Швеция, Латвия, Финляндия, Тайвань, Гонконг, Германия, Франция, Бельгия. Россия на этой шкале гораздо ближе к нижней части рейтинга: лишь около 15% граждан РФ ответили, что религия очень важна для их жизни. Это меньше, чем во всех других бывших советских республиках, за исключением Латвии и Эстонии.