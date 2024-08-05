В Британии академики Оксфордского университета выступили против
того, чтобы студенты могли использовать смартфоны с ИИ на экзаменах, назвав это "более не приемлемым".
Предполагается, что к 2028 году на мировой рынок будет выгружено 912 миллионов смартфонов с ИИ. Для сравнения: в 2023 году их было 51 миллион. Категория смартфонов с ИИ является самой быстрорастущей среди мобильных устройств.
Биохимик Рокко Касагранде и его команда 150 часов изучали выдачу ИИ о биологическом оружии, и выяснили, что она отличается от обычной поисковой выдачи, что ИИ "рассуждает" о наиболее эффективных способах применения биооружия и может быть использован для его создания или усовершенствования уже имеющегося.
Специалист НАСА Игнасио Г. Лопес-Франсуа заявил, что ИИ можно использовать для общения с инопланетными существами, потому что люди и человеческие языки слишком ограниченные для такой задачи, люди могут неправильно донести информацию и свои намерения, что может быть враждебно воспринято представителями иных форм жизни. Зато ИИ - надёжный переговорщик и всё донесёт правильно.