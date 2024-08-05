Новости из мира ИИ. Миллиард ИИ-смартфонов на рынке и общение с инопланетянами

Специалист НАСА Игнасио Г. Лопес-Франсуа заявил, что ИИ можно использовать для общения с инопланетными существами, потому что люди и человеческие языки слишком ограниченные для такой задачи, люди могут неправильно донести информацию и свои намерения, что может быть враждебно воспринято представителями иных форм жизни. Зато ИИ - надёжный переговорщик и всё донесёт правильно.