Комиссия по вопросам депутатской этики Госдумы осудила действия Семигина

Напомним, что Семигин сначала допустил размещение на своём сайте (по его версии - хакерами) выпадов в адрес русских участников СВО, затем, в ответ на массовое возмущение этим фактом подал в суд на участника СВО Евгения Рассказова, известного, также, как Topaz с требованием очевидно несоразмерной денежной компенсации ущерба оепутации. Несмотря на то, что решение суда по данному делу не вступило в законную силу, Семигин разместил прямо на сайте Госдумы собственные ламентации о том, что его обидели и за обиды Рассказову придётся отвечать по суду.

Вот что думают по данному вопросу коллеги Семигина по Госдуме:

Уверены, впрочем, что этот человек не устыдится и не сдаст назад, а будет оборонять свою позицию до последнего.

