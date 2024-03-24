Подробности контрнаступа Семигина

А вот и подробности из его иска подоспели.

Теперь читатели АПН могут узнать о том, против чего Геннадий Семигин протестует в суде, одновременно лоббируя создание министерства по делам национальностей

При этом никакой информации о действиях правоохранительных органов по поводу якобы поданного заявления господина Семигина о взломе его сайта общественность до сих пор не получила.

Напомним, что на сайте возглавляемого Семигиным движения Патриоты России некоторое время назад появился хамский текст, в котором утверждалось, что бойцы батальона Ахмат пинками загоняют военнослужащих ВС РФ воевать. Учитывая, что дискредитация участников СВО в наше время уголовно наказуемо, такой пассаж выглядел не только аморально, но и противоправно. После вспыхнувшего в блогах скандала Семигин заявил, что его сайт был взломан злыми хакерами, к тексту он отношение не имеет и что он подал заявление в правоохранительные органы по факту этого безобразия.

Редакция АПН сильно подозревает, что даже заявления не было и господин Семигин тут сообщил неправду. Но, вне зависимости от наших подозрений, мы, также, считаем, что этот человек профессионально непригоден.

Полагаем, что ему не про Миннац нужно проекты писать, а уходить в отставку с поста депутата и отправляться на пенсию.









