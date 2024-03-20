 

Семигин пошёл в контрнаступ?

Публика только что успела подзабыть о том, как Председатель комитета по делам национальностей Государственной Думы Геннадий Юрьевич Семигин публично оправдывался о том, что на сайте его собственного общественного движения "неизвестные хакеры" якобы путём взлома разместили хамский и оскорбительный выпад в адрес воинов ВС РФ, которых, по версии публикатора, бойцам спецназа Ахмат "приходится пинками загонять в бой" и рассказывал, как обращался в правоохранительные органы о возбуждении уголовного дела по факту взлома сайта... как Геннадий Юрьевич решил напомнить о себе публике, чтоб, так сказать, не исчезать с экранов.
 
По сведениям из телеграм-канала военкора TopaZ, Семигин подал на него в суд, за то, что военкор связал имя Семигина с хамской выходкой, сделанной на страницах сайта движения, возглавляемого Семигиным.
 
Редакция АПН хотела бы, конечно, разобраться в этом деле.
 
 
Очень хочется узнать - было ли реальное заявление в полицию о взломе сайта или всё ограничилось пресс-релизом об этом?
 
Возбуждено ли уголовное дело? Есть ли результаты?
 
Это очень хорошо,что Геннадий Юрьевич Семигин не даёт нам забыть об этом деле. Ведь виновный в публичном оскорблении русских воинов по национальному признаку обязательно должен пострадать. Не так ли, Геннадий Юрьевич?
 
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