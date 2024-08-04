Российские СМИ, вслед за британскими, называют "крайне правыми" людей, вышедших на улицы английских городов после того, как сын нелегальных иммигрантов из Руанды зарезал троих девочек в танцевальной школе (и ранил ещё десятерых человек, в том числе восемь детей). Погромы в Британии, столкновения антиисламистов с исламистами, в самом деле сопровождаются мародёрством и стычками с полицией, проводятся жёсткие задержания. Премьер-министр Британии Кир Стармер заявил , что протестующие британцы "пожалеют" и "почувствуют всю силу закона", а советник британского правительства Джон Вудкок сравнил антимигрантские протесты с терроризмом. Но вот что об этом думают британские обыватели из числа читателей газеты "Дейли Мейл" (самая массовая газета Британии, считается консервативной, в действительности очень умеренная и также называет протестующих британцев "крайне правыми") - мы приводим только самые популярные комментарии, набравшие тысячи одобрительных реакций:

- " Нельзя мириться с бессмысленным насилием и разрушениями , но если бы желания подавляющего большинства уважались , ничего этого бы не произошло . Но даже сейчас всё внимание сосредоточено на следствии , а не на причине" .

- "Условия в наших самых неблагополучных общинах просто шокирующие , и за последние 10-14 лет их положение резко ухудшилось . Школы ничем не могут помочь , социальные службы отсутствуют , полиция почти не заметна , а наркоторговцы и наркодилеры наготове".

- "Никогда не считал себя крайне правым , но если такой ярлык навешивают за то, что я забочусь о будущем своих детей и внуков , то пусть будет так" .

- "Люди устали от того, что политики на протяжении многих лет не прислушиваются к их опасениям , и вот результат . В основном , это искренне обеспокоенные люди , на сторону которых встало меньшинство смутьянов . Правительству необходимо обратить внимание на глубинные проблемы" .

- "Вот что происходит , когда правительство игнорирует своих граждан , а затем оскорбляет их за то, что они раздражены . Я не одобряю насилие , но вряд ли это неожиданно" .

- "Во т что происходит , когда вы не прислушиваетесь к опасениям людей , которые привели вас к власти . Ситуация , наконец , достигла переломного момента , и для этого есть много причин , но главная из них - беспрепятственная нелегальная миграция" .

- "Лейбористы ответят очень авторитарной и жёсткой реакцией . Это только усугубит ситуацию . В Британии существуют глубокие системные проблемы , которые были очевидны в течение многих лет" .

- "Мы так долго работали и платили налоги . Взамен мы получаем только повышение налогов , чтобы платить за всех остальных . Я не согласен с мародерством , однако я понимаю , что многие люди сейчас воспользовались бы возможностью получить что- то бесплатно , поскольку трудности в этой стране теперь будут только усугубляться" .

- "Везде упадок . Раньше во время бе спорядков мародеры уносили с собой дорогие товары, а теперь грабят мастерские по ремонту телефонов или вейп - шопы . . . даже мародеры страдают от кризиса стоимости жизни!"

- "Никто в здравом уме не может испытывать ничего , кроме отвращения к этим беспорядкам . О днако если называть всех правыми бандитами , это только усугубляет проблему . Т о, что мы наблюдаем , - всплеск разочарования по поводу того, что взгляды простых людей на протяжении многих лет игнорировались разобщенной политической элитой . П равительство не поможет себе , навешивая на всех поляризующие ярлыки . П роблема гораздо глубже" .

- " Британия - это пороховая бочка , недовольная нация . Слишком долго людей игнорировали. Да поможет Бог всем нам" .

- "Л юдям до смерти надоело видеть , как разрушается наше общество . Очевидно , это неправильный способ , но людям надоело , и вместо того, чтобы обратиться к реальной проблеме , СМИ показывают это".

- "Лично я отношу это на счет череды слабовольных правительств , которым не хватило смелости укрепить ценности в Великобритании . Нужно с ильное , целеустремлённое правительство , которое говорит государственным служащим , что делать , и следит за тем, чтобы они это делали . Сильная полиция , придерживающаяся строгих правил , и правовая система , поддерживающая закон и порядок . Дайте людям цель , а не апатию" .

- "Вот что происходит , когда на людей всё время давят . Я не оправдываю , но это накапливалось долгое время . Люди злы . Это оправдание , которое им было нужно , чтобы выплеснуть свой гнев".

- "Мародеры пользуются ситуацией ? Не в большей степени , чем прошлые и нынешние правительства . Если бы тори и лейбористы прислушались к проблемам людей , вместо того чтобы заботиться о своих банковских счетах , ничего бы этого сейчас не происходило" .

- "Возможно , общественность должна требовать того , что положено мигрантам: роскошного жилья , круглосуточного доступа к медицинскому обслуживанию , отсутствия необходимости оплачивать счета и большего количества всего бесплатного , а также денежного довольствия" .

- "Правительство сразу начало с того, что отобрало деньги у пенсионеров . У пожилых людей , которые дела ли взносы в течение многих лет , некоторые из которых зарабатывают меньше минимальной заработной платы".

- "Вот что происходит , когда все деньги , которые должны были быть вложены в образование , уважение , хорошие манеры и здравоохранение , были использованы сменяющими друг друга правительствами для финансирования других целей , включая привлечение большего числа людей извне , которыми они не могут управлять или которые они не могут себе позволить . Называйте их ультраправыми хулиганами , но они являются продуктом неэффективных правительств".

- "Давайте вспомним . . . не угрожали ли несколько лет назад жизни британского учителя ( из школы в Йоркшире ) . У школы были протесты . . . . толпы людей каждый день, потому что он выполнял свою работу . Е му и его семье пришлось покинуть этот район . Это позор , что политики допустили эти протесты".

- "Это уже давно набирает обороты. Пресса также подливает масла в огонь . Массовая иммиграция , люди беспрепятственно въезжают в Великобританию , и чем, по-вашему, это должно было закончиться ?"

- " Предыдущие правительства вообще ничего не сделали , чтобы остановить массовый приток иммигрантов в эту страну . Как гласит верная пословица , "г олуби и вороны не должны собираться вместе " .

- " Люди не могут позволить себе предметы первой необходимости , но правительство продолжает тратить миллионы долларов в день на проживание и питание беженцев. Конечно, будет взрыв".

- "Вот , что чувствует большая часть населения страны под наплывом иммиграции , которая разрушает привычную британскую жизнь".

- "Нападения в аэропорту Манчестера были намного страшнее всего этого . В аэропорту это было внезапное нападение на ничего не подозревающих полицейских , жестокое нападение . И все же в том инциденте жестокие преступники были названы ЖЕРТВАМИ".

- "Двойные стандарты у нашей британской полиции . Очень хорошим примером этого является то, что пара , участвовавшая в нападении на полицию в аэропорту Манчестера , даже не была арестована ( интересно , что думают об этом полицейские , пострадавшие в этом инциденте ) ?"

- "Эта страна меня просто бесит! Мы надеялись, что у нас в районе появится Aldi [недорогой супермаркет], это необходимо из-за дороговизны жизни, а вместо этого построили мечеть. Англичане - граждане второго сорта ".

- "Страна принадлежит народу , а не правительству , и люди имеют полное право выражать свою обеспокоенность по поводу значительного влияния неконтролируемой иммиграции на нашу страну , ее социальную интеграцию , культуру и экономику . Би - би -си является рупором левого , либерального правительства , поэтому неудивительно , что они пытаются подавить дебаты и называют любого , кто упоминает иммиграцию , " крайне правым ".

- "Чем больше Би -би-си и другие СМИ будут заявлять , что это всего лишь несколько групп людей , которые плохо себя ведут, тем больше будет расти эта проблема. В озможно , несколько уличных хулиганов пользуются ситуацией , но опасения разделяют миллионы . П опытки притвориться , что это не так, только приведут к неприятным последствиям" .

- "Реальная проблема заключается в неспособности крайне леволиберальной столичной воук- элиты принять во внимание опасения и вполне обоснованные мнения большинства людей по поводу неконтролируемой массовой иммиграции".























