Российские СМИ, вслед за британскими, называют
"крайне правыми" людей, вышедших на улицы английских городов после того, как сын нелегальных иммигрантов из Руанды зарезал троих девочек в танцевальной школе (и ранил ещё десятерых человек, в том числе восемь детей). Погромы в Британии, столкновения антиисламистов с исламистами, в самом деле сопровождаются мародёрством и стычками с полицией, проводятся жёсткие задержания. Премьер-министр Британии Кир Стармер заявил
, что протестующие британцы "пожалеют" и "почувствуют всю силу закона", а советник британского правительства Джон Вудкок сравнил
антимигрантские протесты с терроризмом. Но вот что об этом думают британские обыватели из числа читателей газеты "Дейли Мейл" (самая массовая газета Британии, считается консервативной, в действительности очень умеренная и также называет протестующих британцев "крайне правыми") - мы приводим только самые популярные комментарии, набравшие тысячи одобрительных реакций:
- "Нельзя мириться с бессмысленным насилием и разрушениями, но если бы желания подавляющего большинства уважались, ничего этого бы не произошло. Но даже сейчас всё внимание сосредоточено на следствии, а не на причине".
- "Условия в наших самых неблагополучных общинах просто шокирующие, и за последние 10-14 лет их положение резко ухудшилось. Школы ничем не могут помочь, социальные службы отсутствуют, полиция почти не заметна, а наркоторговцы и наркодилеры наготове".
- "Никогда не считал себя крайне правым, но если такой ярлык навешивают за то, что я забочусь о будущем своих детей и внуков, то пусть будет так".
- "Люди устали от того, что политики на протяжении многих лет не прислушиваются к их опасениям, и вот результат. В основном, это искренне обеспокоенные люди, на сторону которых встало меньшинство смутьянов. Правительству необходимо обратить внимание на глубинные проблемы".
- "Вот что происходит, когда правительство игнорирует своих граждан, а затем оскорбляет их за то, что они раздражены. Я не одобряю насилие, но вряд ли это неожиданно".
- "Вот что происходит, когда вы не прислушиваетесь к опасениям людей, которые привели вас к власти. Ситуация, наконец, достигла переломного момента, и для этого есть много причин, но главная из них - беспрепятственная нелегальная миграция".
- "Лейбористы ответят очень авторитарной и жёсткой реакцией. Это только усугубит ситуацию. В Британии существуют глубокие системные проблемы, которые были очевидны в течение многих лет".
- "Мы так долго работали и платили налоги. Взамен мы получаем только повышение налогов, чтобы платить за всех остальных. Я не согласен с мародерством, однако я понимаю, что многие люди сейчас воспользовались бы возможностью получить что-то бесплатно, поскольку трудности в этой стране теперь будут только усугубляться".
- "Везде упадок. Раньше во время беспорядков мародеры уносили с собой дорогие товары, а теперь грабят мастерские по ремонту телефонов или вейп-шопы... даже мародеры страдают от кризиса стоимости жизни!"
- "Никто в здравом уме не может испытывать ничего, кроме отвращения к этим беспорядкам. Однако если называть всех правыми бандитами, это только усугубляет проблему. То, что мы наблюдаем, - всплеск разочарования по поводу того, что взгляды простых людей на протяжении многих лет игнорировались разобщенной политической элитой. Правительство не поможет себе, навешивая на всех поляризующие ярлыки. Проблема гораздо глубже".
- "Британия - это пороховая бочка, недовольная нация. Слишком долго людей игнорировали. Да поможет Бог всем нам".
- "Людям до смерти надоело видеть, как разрушается наше общество. Очевидно, это неправильный способ, но людям надоело, и вместо того, чтобы обратиться к реальной проблеме, СМИ показывают это".
- "Лично я отношу это на счет череды слабовольных правительств, которым не хватило смелости укрепить ценности в Великобритании. Нужно сильное, целеустремлённое правительство, которое говорит государственным служащим, что делать, и следит за тем, чтобы они это делали. Сильная полиция, придерживающаяся строгих правил, и правовая система, поддерживающая закон и порядок. Дайте людям цель, а не апатию".
- "Вот что происходит, когда на людей всё время давят. Я не оправдываю, но это накапливалось долгое время. Люди злы. Это оправдание, которое им было нужно, чтобы выплеснуть свой гнев".
- "Мародеры пользуются ситуацией? Не в большей степени, чем прошлые и нынешние правительства. Если бы тори и лейбористы прислушались к проблемам людей, вместо того чтобы заботиться о своих банковских счетах, ничего бы этого сейчас не происходило".
- "Возможно, общественность должна требовать того, что положено мигрантам: роскошного жилья, круглосуточного доступа к медицинскому обслуживанию, отсутствия необходимости оплачивать счета и большего количества всего бесплатного, а также денежного довольствия".
- "Правительство сразу начало с того, что отобрало деньги у пенсионеров. У пожилых людей, которые делали взносы в течение многих лет, некоторые из которых зарабатывают меньше минимальной заработной платы".
- "Вот что происходит, когда все деньги, которые должны были быть вложены в образование, уважение, хорошие манеры и здравоохранение, были использованы сменяющими друг друга правительствами для финансирования других целей, включая привлечение большего числа людей извне, которыми они не могут управлять или которые они не могут себе позволить. Называйте их ультраправыми хулиганами, но они являются продуктом неэффективных правительств".
- "Давайте вспомним... не угрожали ли несколько лет назад жизни британского учителя (из школы в Йоркшире). У школы были протесты.... толпы людей каждый день, потому что он выполнял свою работу. Ему и его семье пришлось покинуть этот район. Это позор, что политики допустили эти протесты".
- "Это уже давно набирает обороты. Пресса также подливает масла в огонь. Массовая иммиграция, люди беспрепятственно въезжают в Великобританию, и чем, по-вашему, это должно было закончиться?"
- "Люди не могут позволить себе предметы первой необходимости, но правительство продолжает тратить миллионы долларов в день на проживание и питание беженцев. Конечно, будет взрыв".
- "Вот, что чувствует большая часть населения страны под наплывом иммиграции, которая разрушает привычную британскую жизнь".
- "Нападения в аэропорту Манчестера были намного страшнее всего этого. В аэропорту это было внезапное нападение на ничего не подозревающих полицейских, жестокое нападение. И все же в том инциденте жестокие преступники были названы ЖЕРТВАМИ".
- "Двойные стандарты у нашей британской полиции. Очень хорошим примером этого является то, что пара, участвовавшая в нападении на полицию в аэропорту Манчестера, даже не была арестована (интересно, что думают об этом полицейские, пострадавшие в этом инциденте)?"
- "Эта страна меня просто бесит! Мы надеялись, что у нас в районе появится Aldi [недорогой супермаркет], это необходимо из-за дороговизны жизни, а вместо этого построили мечеть. Англичане - граждане второго сорта
".
- "Страна принадлежит народу, а не правительству, и люди имеют полное право выражать свою обеспокоенность по поводу значительного влияния неконтролируемой иммиграции на нашу страну, ее социальную интеграцию, культуру и экономику. Би-би-си является рупором левого, либерального правительства, поэтому неудивительно, что они пытаются подавить дебаты и называют любого, кто упоминает иммиграцию, "крайне правым".
- "Чем больше Би-би-си и другие СМИ будут заявлять, что это всего лишь несколько групп людей, которые плохо себя ведут, тем больше будет расти эта проблема. Возможно, несколько уличных хулиганов пользуются ситуацией, но опасения разделяют миллионы. Попытки притвориться, что это не так, только приведут к неприятным последствиям".
- "Реальная проблема заключается в неспособности крайне леволиберальной столичной воук-элиты принять во внимание опасения и вполне обоснованные мнения большинства людей по поводу неконтролируемой массовой иммиграции".