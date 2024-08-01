Родственники похитили студентку из Дагестана, Кадыров пообещал расстрелять того, кто скажет его дочери снять хиджаб

Студентку медицинского коллежа в Москве силой похитили родственники из Дагестана. Восемнадцатилетняя девушка сперва жила в одной квартире с тётями, но они оскорбляли её, и она съехала к подруге в коммуналку в район Люблино. После этого, несмотря на то, что ей удалось договориться с матерью и тётей, отец и дядя стали её преследовать, угрожали расправой. В конце июля они вломились к девушке, забрали её паспорт и вытащили из квартиры. Соседи вызвали полицию, но наряд так и не приехал. Сейчас о местонахождении студентки ничего неизвестно.

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил о готовности расстрелять любого, кто предложит его дочери снять хиджаб:

«Кто скажет моей дочке снимать хиджаб, я его сразу убью. Сразу я расстреляю, кто бы это ни был. Это враг, мой личный враг, враг ислама».

В 2012 году против ношения хиджабов в общественном пространстве высказывался президент РФ Владимир Путин, назвав его чуждой традицией.



